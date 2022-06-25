Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»

С 1 по 24 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс-2021». Sports.ru публикует расписание всех этапов гонки.
«Тур де Франс-2021»
1 июля
1-й этап
17.00 Копенгаген, 13,2 км (ITT): профиль
2 июля
2-й этап
13.35 Роскилле – Нюборг, 202,2 км: профиль
3 июля
3-й этап
14.15 Вайле – Сеннерборг, 182 км: профиль
5 июля
4-й этап
14.30 Дюнкерк – Кале, 171,5 км: профиль
6 июля
5-й этап
15.00 Лилль-Метрополь – Валлер, 157 км: профиль
7 июля
6-й этап
13.15 Бенш – Лонгви, 219,9 км: профиль
8 июля
7-й этап
14.15 Томблен – Планш Де Бель Фий, 176,3 км: профиль
9 июля
8-й этап
14.20 Доль – Лозанна, 186,3 км: профиль
10 июля
9-й этап
13.45 Л’Эгль – Шатель Порт-дю-Солей, 192,9 км: профиль
12 июля
10-й этап
14.40 Морзин Порт-дю-Солей – Межев, 148,1 км: профиль
13 июля
11-й этап
13.30 Альбервиль – Коль де Гранон, 151,7 км: профиль
14 июля
12-й этап
14.20 Бриансон – Альп-д’Юэз, 165,1 км: профиль
15 июля
13-й этап
14.20 Ле-Бур-д’Уазан – Сент-Этьен, 192,6 км: профиль
16 июля
14-й этап
13.30 Сент-Этье – Манд, 192,5 км: профиль
17 июля
15-й этап
14.15 Родез – Каркасон, 202,5 км: профиль
19 июля
16-й этап
13.40 Каркасон – Фуа, 178,5 км: профиль
20 июля
17-й этап
14.25 Сен-Годенс – Пейрагюд, 129,7 км: профиль
21 июля
18-й этап
14.40 Лурд – Отакам, 143,2 км: профиль
22 июля
19-й этап
14.10 Кастельно-Маньоак – Каор, 188,3 км: профиль
23 июля
20-й этап
14.05 Лакапель-Мариваль – Рокамадур, 40,7 км (ITT): профиль
24 июля
21-й этап
17.45 Париж, 115,6 км: профиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала этапов – московское.