Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»

С 1 по 24 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс-2021». Sports.ru публикует расписание всех этапов гонки.

«Тур де Франс-2021»

1 июля

1-й этап

17.00 Копенгаген, 13,2 км (ITT): профиль

2 июля

2-й этап

13.35 Роскилле – Нюборг, 202,2 км: профиль

3 июля

3-й этап

14.15 Вайле – Сеннерборг, 182 км: профиль

5 июля

4-й этап

14.30 Дюнкерк – Кале, 171,5 км: профиль

6 июля

5-й этап

15.00 Лилль-Метрополь – Валлер, 157 км: профиль

7 июля

6-й этап

13.15 Бенш – Лонгви, 219,9 км: профиль

8 июля

7-й этап

14.15 Томблен – Планш Де Бель Фий, 176,3 км: профиль

9 июля

8-й этап

14.20 Доль – Лозанна, 186,3 км: профиль

10 июля

9-й этап

13.45 Л’Эгль – Шатель Порт-дю-Солей, 192,9 км: профиль

12 июля

10-й этап

14.40 Морзин Порт-дю-Солей – Межев, 148,1 км: профиль

13 июля

11-й этап

13.30 Альбервиль – Коль де Гранон, 151,7 км: профиль

14 июля

12-й этап

14.20 Бриансон – Альп-д’Юэз, 165,1 км: профиль

15 июля

13-й этап

14.20 Ле-Бур-д’Уазан – Сент-Этьен, 192,6 км: профиль

16 июля

14-й этап

13.30 Сент-Этье – Манд, 192,5 км: профиль

17 июля

15-й этап

14.15 Родез – Каркасон, 202,5 км: профиль

19 июля

16-й этап

13.40 Каркасон – Фуа, 178,5 км: профиль

20 июля

17-й этап

14.25 Сен-Годенс – Пейрагюд, 129,7 км: профиль

21 июля

18-й этап

14.40 Лурд – Отакам, 143,2 км: профиль

22 июля

19-й этап

14.10 Кастельно-Маньоак – Каор, 188,3 км: профиль

23 июля

20-й этап

14.05 Лакапель-Мариваль – Рокамадур, 40,7 км (ITT): профиль

24 июля

21-й этап

17.45 Париж, 115,6 км: профиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала этапов – московское.

Составы команд на «Тур де Франс-2022»