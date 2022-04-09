«Вуэльта страны Басков». 6-й этап. Гонщики проедут 135,7 км по маршруту с финишем в подъем первой категории

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9 апреля пройдет заключительный этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков». Гонщики проедут 135,7 км по маршруту с финишем в подъем первой категории.

«Вуэльта страны Басков»

6-й этап

Эйбар – Аррате, Испания 

135,7 км

Профиль/Карта

Начало – 15:05 по московскому времени.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 18.12,29

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,02

3. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) – 0,21

4. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,22

5. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – то же время

6. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 0,29

7. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 0,37

8. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,05

9. Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,15

10. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) – 1,30

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