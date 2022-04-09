«Вуэльта страны Басков». 6-й этап. Гонщики проедут 135,7 км по маршруту с финишем в подъем первой категории

9 апреля пройдет заключительный этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков». Гонщики проедут 135,7 км по маршруту с финишем в подъем первой категории.
«Вуэльта страны Басков»
6-й этап
Эйбар – Аррате, Испания
135,7 км
Начало – 15:05 по московскому времени.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 18.12,29
2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,02
3. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) – 0,21
4. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,22
5. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – то же время
6. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 0,29
7. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 0,37
8. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,05
9. Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,15
10. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) – 1,30