«Критериум Дофине». 1-й этап. Гонщики проедут 191,8 км по маршруту с четырьмя категорийными вершинами

Теги велошоссе результаты Критериум Дофине Примож Роглич Бен О'Коннор Дилан Тойнс Энрик Мас Кристоф Лапорт Воут ван Арт Давид Годю Йонас Вингегард Итан Хэйтер Велоспорт

5 июня пройдет первый этап веломногодневки «Критериум Дофине». Гонщики проедут 191,8 км по маршруту с четырьмя категорийными вершинами.

«Критериум Дофине»

1-й этап

Ла-Вульт-сюр-Рон – Бошастель, Франция

191,8 км

Профиль/Карта

Начало – 11:20 по московскому времени.

Фавориты

Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)

Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma)

Энрик Мас (Испания, Movistar)

Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain – Victorious)

Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën)

Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)

Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)

Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma)

Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные