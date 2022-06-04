«Критериум Дофине». 1-й этап. Гонщики проедут 191,8 км по маршруту с четырьмя категорийными вершинами

5 июня пройдет первый этап веломногодневки «Критериум Дофине». Гонщики проедут 191,8 км по маршруту с четырьмя категорийными вершинами.
«Критериум Дофине»
1-й этап
Ла-Вульт-сюр-Рон – Бошастель, Франция
191,8 км
Начало – 11:20 по московскому времени.
Фавориты
Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)
Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma)
Энрик Мас (Испания, Movistar)
Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain – Victorious)
Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën)
Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)
Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)
Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma)
Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers)