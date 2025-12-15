Дмитрий Песков: «Приветствуем решение генассамблеи ФИДЕ о допуске наших спортсменов и команд с флагом и гимном»
Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков высказался о решении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по вопросу полного снятия санкций с россиян.
Генассамблея ФИДЕ поддержала и полный, и частичный допуск россиян к турнирам. Окончательное решение будет принято после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).
«Мы приветствуем решение генассамблеи Международной федерации шахмат о допуске наших спортсменов и наших команд шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Мы высоко ценим такое решение генассамблеи, принятое в результате голосования.
Мы считаем, что это самый правильный шаг на пути деполитизации спорта, тем более в такой области, как шахматы. И мы рассчитываем, что это решение международной федерации было именно таким. Любые другие трактовки честного голосования могут вызвать только наше разочарование», – сказал Песков.