Крамник о читерстве: «Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры. Мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление»

Крамник призвал усилить борьбу с читерством в шахматах по примеру допинг-тестов.

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник заявил о серьезной проблеме онлайн-читерства.

Ранее Крамник публиковал исследования, где указывал на возможность нечестной игры со стороны некоторых шахматистов

– В 2006 году команда Веселина Топалова обвиняла вас в читерстве. Значит, вы прекрасно понимаете, что чувствуют герои ваших расследований?

– Одно дело, если обвинения совершенно абсурдны, как это было в Элисте. Другое – если сомнения в честности игрока подкреплены серьезной аргументацией. Всегда говорил, что если, к примеру, я выиграю три онлайн-турнира подряд с участием лучших, то не буду против проверки и ее публикации. Ведь все понимают, что подобный результат маловероятен статистически, но не невозможен. Если кто-то решит меня проверить, это будет абсолютно нормально. Если ты играешь честно, проверка это лишь подтвердит.

В современном шахматном мире легко можно использовать компьютерные подсказки, притом с гарантией выигрыша... Проводятся игры на серьезные деньги, и мы не должны делать уступки своему эго и комфорту. Это пойдет во благо всем.

Например, в теннисе жесточайший допинг-контроль в период крупных турниров. Инспекторы могут прийти в любое время, когда ты, например, выбрался на ужин со своей девушкой. Это приносит дискомфорт, но делается, и все принимают эти правила. В шахматах же, к моему сожалению и недоумению, небрежное отношение к мерам по защите честной игры. И мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление.

– Вы называли суммы, которые зарабатывают шахматисты в онлайн-турнирах. Счет идет на сотни тысяч долларов, и это впечатляет.

– Для многих профессиональных шахматистов это основной заработок, а не какая-то подработка. Наверное, у топ-10 шахматистов заработок «за доской» побольше, но и то не у всех. Семь-восемь лет назад онлайн-шахматы были просто развлечением, но сегодня это серьезный способ заработка, профессиональная деятельность. Напомню, что на недавнем Кубке мира по киберспорту в Эр-Рияде призовой фонд в шахматном турнире был 1,5 миллиона долларов.

При этом использование «допинга», то есть шахматной программы, дает гарантированный результат, в отличие от того же тенниса, где запрещенный препарат даст тебе лишь минимальное преимущество. И это при явно недостаточных мерах для защиты честной игры. Соберите это вместе и подумайте, действительно ли сейчас только один-два процента читеров, как заявляют представители Chess.com. Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры.

– В последнее время проверки на Chess.com стали жестче.

– Давно уже не играю там, но слышал, что стало пожестче. Но это не гарантирует честной игры, надо делать больше, – заявил Крамник.

