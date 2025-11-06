  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Крамник о читерстве: «Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры. Мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление»
0

Крамник о читерстве: «Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры. Мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление»

Крамник призвал усилить борьбу с читерством в шахматах по примеру допинг-тестов.

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник заявил о серьезной проблеме онлайн-читерства.

Ранее Крамник публиковал исследования, где указывал на возможность нечестной игры со стороны некоторых шахматистов

– В 2006 году команда Веселина Топалова обвиняла вас в читерстве. Значит, вы прекрасно понимаете, что чувствуют герои ваших расследований?

– Одно дело, если обвинения совершенно абсурдны, как это было в Элисте. Другое – если сомнения в честности игрока подкреплены серьезной аргументацией. Всегда говорил, что если, к примеру, я выиграю три онлайн-турнира подряд с участием лучших, то не буду против проверки и ее публикации. Ведь все понимают, что подобный результат маловероятен статистически, но не невозможен. Если кто-то решит меня проверить, это будет абсолютно нормально. Если ты играешь честно, проверка это лишь подтвердит.

В современном шахматном мире легко можно использовать компьютерные подсказки, притом с гарантией выигрыша... Проводятся игры на серьезные деньги, и мы не должны делать уступки своему эго и комфорту. Это пойдет во благо всем.

Например, в теннисе жесточайший допинг-контроль в период крупных турниров. Инспекторы могут прийти в любое время, когда ты, например, выбрался на ужин со своей девушкой. Это приносит дискомфорт, но делается, и все принимают эти правила. В шахматах же, к моему сожалению и недоумению, небрежное отношение к мерам по защите честной игры. И мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление.

– Вы называли суммы, которые зарабатывают шахматисты в онлайн-турнирах. Счет идет на сотни тысяч долларов, и это впечатляет.

– Для многих профессиональных шахматистов это основной заработок, а не какая-то подработка. Наверное, у топ-10 шахматистов заработок «за доской» побольше, но и то не у всех. Семь-восемь лет назад онлайн-шахматы были просто развлечением, но сегодня это серьезный способ заработка, профессиональная деятельность. Напомню, что на недавнем Кубке мира по киберспорту в Эр-Рияде призовой фонд в шахматном турнире был 1,5 миллиона долларов.

При этом использование «допинга», то есть шахматной программы, дает гарантированный результат, в отличие от того же тенниса, где запрещенный препарат даст тебе лишь минимальное преимущество. И это при явно недостаточных мерах для защиты честной игры. Соберите это вместе и подумайте, действительно ли сейчас только один-два процента читеров, как заявляют представители Chess.com. Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры.

– В последнее время проверки на Chess.com стали жестче.

– Давно уже не играю там, но слышал, что стало пожестче. Но это не гарантирует честной игры, надо делать больше, – заявил Крамник.

Крамник: большой разговор о читерстве, «тупых» шахматистах и жизни в Швейцарии

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВладимир Крамник
logoдопинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Владимир Крамник: «Шахматы стараются поставить в один ряд с Dota или СS. В одной нише с TikTok мы многое потеряем в долгосрочном плане»
23 минуты назад
Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий проиграл, Есипенко, Наер и Гребнев прошли в следующую стадию, Ниманн, Дубов и Артемьев играют на тай-брейках
сегодня, 11:15Live
Владимир Крамник: «Накамура задал тон хамского общения в публичном шахматном пространстве. Когда я подал жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, она была проигнорирована»
сегодня, 10:31
Владимир Крамник: «Публичные обвинения в травле Народицкого – легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения»
сегодня, 09:59
«Вылет Непомнящего – главное разочарование. Трудно по-шахматному понять логику его действий». Вице-президент ФШР Смагин о Кубке мира
сегодня, 08:35
Непомнящий о вылете с КМ: «Я уже играл в Индии, поэтому понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего»
вчера, 14:27
Ян Непомнящий проиграл на Кубке мира индийцу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ
вчера, 14:17
Кубок мира. 1/128 финала. Землянский, Артемьев, Наер, Гребнев и Нестеров прошли в следующую стадию, Лобанов уступил на тай-брейке
3 ноября, 20:50
«Мой прогноз: Ян Непомнящий выиграет Кубок мира. Он любит нокаут-систему, очень мотивирован». Шахматистка Гунина о турнире
1 ноября, 16:38
Шахматистка Чарочкина, играющая в темных очках: «С Корчным себя не сравниваю, даже если кому-то такое приходило на ум. Знакома с его творчеством, но стиль создаю свой»
31 октября, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31