Депутат Свищев о лишении Федосеева звания мастера спорта РФ: «Логично, человек ушел и так высказывался. Значит, ему уже не нужно было оставлять связи с Россией»

Свищев назвал логичным лишение Федосеева звания мастера спорта России.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал лишение звания мастера спорта РФ шахматиста Владимира Федосеева.

Также Федосеева лишили звания гроссмейстера России.

После начала СВО Федосеев заявил, что никогда больше не будет выступать за сборную России. В 2023 году он сменил спортивное гражданство на словенское.

«Это логично, человек ушел и так высказывался. Значит, ему уже не нужно было оставлять связи с Россией, он так решил. Да и примером для других спортсменов такой человек просто не может быть», – заявил Свищев.