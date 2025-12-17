Норвегия планирует обратиться в CAS из-за решения FIDE о снятии санкций с российских шахматистов

Норвегия хочет обжаловать в CAS решение FIDE по допуску российских шахматистов.

Норвежская шахматная федерация хочет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за снятия санкций против российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает NRK.

«Мы решили создать рабочую группу для изучения возможности подачи жалобы в CAS. Многие согласны с тем, что это необходимо сделать, но есть опасение, что затраты могут оказаться слишком высокими.

Мы полностью зависим от финансирования и надежных партнеров. Это то, что нам нужно прояснить. Мы непременно хотим, чтобы это дело рассматривалось в суде», — заявил глава Норвежской шахматной федерации Лассе Эстебе Левик.

14 декабря прошло онлайн-заседание генассамблеи FIDE, в ходе которого делегаты проголосовали за допуск российских шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном и параллельно поддержали частичный допуск россиян к соревнованиям. Окончательное решение принято не было.

Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что организация обратится в МОК за консультацией по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов.