Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова* по делу об оправдании терроризма

Следствие просит заочно арестовать Каспарова* по делу об оправдании терроризма.

Замоскворецкий суд Москвы получил ходатайство органов предварительного расследования о заочном аресте в отношении шахматиста Гарри Каспарова*.

«Материал в отношении обвиняемого Каспарова* судом зарегистрирован. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)», – сообщили в суде.

Санкция по этой статье – от 5 до 7 лет лишения свободы.

Каспаров* – 13-й чемпион мира по шахматам.

* – Гарри Каспаров внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России.