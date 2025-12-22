Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова* по делу об оправдании терроризма
Следствие просит заочно арестовать Каспарова* по делу об оправдании терроризма.
Замоскворецкий суд Москвы получил ходатайство органов предварительного расследования о заочном аресте в отношении шахматиста Гарри Каспарова*.
«Материал в отношении обвиняемого Каспарова* судом зарегистрирован. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)», – сообщили в суде.
Санкция по этой статье – от 5 до 7 лет лишения свободы.
Каспаров* – 13-й чемпион мира по шахматам.
* – Гарри Каспаров внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
