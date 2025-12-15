Исполнительный директор ФШР Ткачев о Федосееве: «Нельзя хаять своих учителей, свою Родину, благодаря которой ты получил все»

Ткачев о Федосееве: нельзя хаять Родину, благодаря которой ты получил все.

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР ) Александр Ткачев считает, что шахматист Владимир Федосеев недостоин иметь звание мастера спорта России из-за своих высказываний.

Сегодня стало известно, что выступающий за Словению Федосеев лишен звания мастера спорта России.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Минспорта. Также Федосеева лишили звания гроссмейстера страны. Оба документа подписаны министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

Федосеев перешел под флаг Словении в 2023 году.

«Нельзя хаять своих учителей, свою Родину, благодаря которой ты стал гроссмейстером и получил все. Если ты делаешь публичные заявления, которые Владимир себе позволил, полностью дискредитирующие свою страну, то зачем тебе иметь высшие спортивные звания. Ты просто их недостоин после таких высказываний», – сказал Ткачев.

