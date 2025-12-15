Свищев о том, что ФИДЕ отложила рассмотрение вопроса допуска россиян: «Это неуважение. Надо навести порядок и отстоять интересы наших спортсменов»

В Госдуме высказались о том, что ФИДЕ отложила рассмотрение допуска россиян.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение Генассамблеи Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отложить рассмотрение вопроса допуска российских шахматистов.

Ранее в ходе заседания генассамблеи делегаты поддержали и полный (с флагом и гимном), и частичный (в нейтральном статусе) допуск россиян. Окончательное решение принято не было, глава ФИДЕ Аркадий Дворкович объявил, что федерация продолжит юридические консультации.

«Это прежде всего неуважение к членам международной федерации, которые сначала принимают решение, потом им говорят, что надо пересмотреть. А потом вообще решают спросить разрешение у МОК , который уже давно все сказал.

Есть федерации, которые без оглядки на него принимают решения. Если федерация шахмат – самодостаточная структура, надо внимательно посмотреть, что у них там происходит. Это очень странное решение.

Изначально выносится на голосование вопрос о допуске наших спортсменов. После этого принимается решение, потом его пересматривают. Вообще устав позволяет так делать? Кто-то, наверное, позвонил или пригрозил. И после этого происходят такие события, непонятные для нас.

Здесь надо внимательно изучить первоначальное решение и устав, позволяет ли он переголосование. Ну и нужна активная позиция нашей федерации. Надо навести порядок и отстоять интересы наших спортсменов. Возможность такая есть.

Сложно обсуждать это, сидя в Москве, мы не знаем, что там происходит на самом деле. Но скандал серьезный. В моей жизни таких примеров не было ни разу. Думаю, в случае чего через суд можно попытаться оспорить это решение», – отметил Свищев.