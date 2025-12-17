Смагин о намерении Норвегии оспорить допуск россиян: «Нас в FIDE поддержали большинство стран, там нечего оспаривать»

Смагин: нас в FIDE поддержали большинство стран, поэтому там нечего оспаривать.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал намерение Норвежской шахматной федерации обратиться в CAS из-за решения FIDE о снятии санкций с российских шахматистов.

«Было понятно, что кто-то из европейских стран выскажет свое недовольство. Норвегия часто проявляет свою враждебность к России, и к спорту это не имеет никакого отношения.

Я думаю, если они и подадут иск в суд, то не смогут ничего оспорить. Санкции в адрес россиян уже теряют свою актуальность, да и нас в FIDE поддержали большинство стран, поэтому там нечего оспаривать», — заявил Смагин.

14 декабря прошло онлайн-заседание генассамблеи FIDE, в ходе которого делегаты проголосовали за допуск российских шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном и параллельно поддержали частичный допуск россиян к соревнованиям. Окончательное решение принято не было.

Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что организация обратится в МОК за консультацией по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов.