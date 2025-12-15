Ткачев о допуске шахматистов с флагом и гимном: «Не сомневаюсь, что исполком МОК подтвердит решение ФИДЕ»

Ткачев о допуске шахматистов с флагом: думаю, вопрос будет решен положительно.

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР ) Александр Ткачев высказался о решении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по вопросу полного снятия санкций с россиян.

Генассамблея ФИДЕ поддержала и полный, и частичный допуск россиян к турнирам. Окончательное решение будет принято после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Мы, безусловно, гордимся этим решением, потому что впервые принято решение международной федерации снять все санкции. И, безусловно, спасибо делегатам генеральной ассамблеи, которые большинством голосов приняли решение о том, чтобы допустить команды и снять все санкции. В высшей степени положительное решение. И на наш взгляд, конечно, важно, что скажет МОК. Потому что все решения в принципе или до, или после согласовываются с МОК.

Поэтому в любом случае это важно. Хотя МОК неоднократно говорил, что это дело международной федерации, тем не менее лишний раз получить одобрение от МОК будет здорово. В любом случае, это, конечно, положительное решение. И 55% делегатов за снятие санкций. Это о многом говорит. Я надеюсь, что по примеру шахматного сообщества последуют и другие федерации», – сказал Ткачев.

– Это очень знаковое событие не только в мире шахмат, но и в мире всего спорта.

Что касается ФИДЕ, на мой взгляд, в федерации не ожидали, что делегаты так выскажутся. Больше половины сразу проголосовали за полное восстановление российских шахматистов на мировой арене. После этого произошло еще одно голосование.

В любом случае наши команды допущены. Не сомневаюсь, что исполком МОК подтвердит решение ФИДЕ. Потому что большинство высказались за возврат в том числе флага и гимна.

Может быть, все выглядит немного странным. Но мы протаптываем дорожку, показываем всем пример. И горд, что делегатами было принято такое решение.

– Сколько ждать ответа от МОК?

– Мое ощущение, что это произойдет максимально быстро. Хотя праздники могут затянуть принятие решения. Но мне видится, что в течении ближайшего времени этот вопрос будет решен положительно, – добавил исполнительный директор ФШР.