Владимир Крамник: «Накамура задал тон хамского общения в публичном шахматном пространстве. Когда я подал жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, она была проигнорирована»

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник заявил, что в международной федерации (ФИДЕ) проигнорировали его жалобу на американского гроссмейстера Хикару Накамуру .

В октябре в возрасте 29 лет скончался шахматист из США Дэниэл Народицкий , причины официально не назывались. Впоследствии в адрес Крамника, который раньше подозревал Народицкого в читерстве, стали поступать угрозы и оскорбления в соцсетях. Также о россиянине грубо высказывался и Накамура – как до, так и после происшествия.

– Некоторые вещи, которые люди говорят, просто непостижимые. К сожалению, шахматисты привыкли к такому стилю общения, а-ля Накамура. На мой взгляд, именно Хикару задал этот тон хамского общения в публичном шахматном пространстве.

Почему-то сейчас это уже считается нормой – оскорбить, желать мне и моим родным смерти, обвинить в гибели человека без малейших фактических оснований... Вообще-то по закону это уголовное преступление.

– То есть вам угрожают смертью не анонимно?

– Да, есть те, кто делает это, практически не скрываясь (разумеется, это не известные шахматисты). Я уже не говорю про личные оскорбления. Конечно, для меня и в первую очередь для моей семьи это тяжело. Почему именно я? У него (Народицкого) были конфликты и с другими. Почему вообще кто-то виноват в его смерти? Непонятно совершенно, как он умер и почему. Мы ничего не знаем про это.

– Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович вам не звонил?

– Мы немного пообщались, я изложил свою точку зрения на эту тему. Сказал, что это ужасно и большая трагедия, но надо выяснить причины смерти и пиар-атаки на меня неприемлемы. Мы коротко пообщались. И после этого выходит цитата, где президент ФИДЕ просит проверить все мои публичные заявления о Дэниэле до и после смерти. Якобы я что-то плохое говорил уже после кончины гроссмейстера. Это неправда.

Надо хотя бы немного следить, чтобы заявления соответствовали реальности, особенно в такой момент, когда мне угрожают и оскорбляют. Разве нет? Все-таки я тоже часть семьи и такой же шахматист, как и другие, обладаю теми же правами.

Еще в цитате Аркадия Дворковича есть такой момент: «ФИДЕ примет соответствующие меры при любых случаях проявления неуважения, публичного преследования или травли». Тогда почему Накамура, который позволяет себе очень жесткие вещи, ни разу не был наказан? Пиар-кампания, которую Хикару вел против меня, была запредельна. Это были постоянные публичные оскорбления, ложь, фальсификации моих слов. Но когда я подал официальную жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, она была проигнорирована.

После этого сейчас видеть заявления Дворковича о том, как они бережно относятся к тому, чтобы не было никакого буллинга, нездоровых слов в адрес других шахматистов... Извиняюсь, но я в свой адрес получил намного больше «хорошего». И даже попросив ФИДЕ официально, с полной доказательной базой, был полностью проигнорирован.

Одним словом, я очень разочарован этим. Не избегаю и не избегал никогда беспристрастного и объективного расследования моих данных и всегда был готов их предоставить, но желания ФИДЕ никогда не было. Вряд ли будет и сейчас, но посмотрим, – сказал Крамник.

