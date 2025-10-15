1

ФИДЕ и Norway Chess объявили о запуске нового чемпионата мира по шахматам

ФИДЕ одобрила проведение нового чемпионата мира по шахматам.

Организатором выступит Norway Chess. 

Турнир под названием Total Chess World Championship Tour будет состоять из четырех этапов в разных городах мира.

По итогам соревнований победителей определят в трех дисциплинах: классических шахматах, блице и рапиде, а лучший по результатам всех этапов получит звание чемпиона мира ФИДЕ в общем зачете. 

Гарантированный призовой фонд чемпионата мира составит $2,7 млн в год – по 750 тысяч долларов в каждом из первых трех турниров и 450 тысяч в финале.

Пилотный турнир из одного этапа запланирован на осень 2026 года, а первый полноценный чемпионат должен пройти в 2027 году.

