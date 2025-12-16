  • Спортс
  • Сергей Карякин: «Если бы я знал, что сейчас можно будет выступать под своим флагом, я бы уже в ближайшем чемпионате мира по блицу был бы заявлен»
Сергей Карякин: «Если бы я знал, что сейчас можно будет выступать под своим флагом, я бы уже в ближайшем чемпионате мира по блицу был бы заявлен»

Карякин: я бы с удовольствием принимал участие в чемпионате мира по блицу.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что с удовольствием бы принял участие в чемпионате мира по блицу и рапиду.

«На самом деле я бы с удовольствием принимал участие в некоторых соревнованиях. У меня есть как минимум два любимых соревнования. Это Кубок мира и чемпионат мира по рапиду и блицу.

Если бы я знал, что сейчас можно будет выступать под своим флагом, я бы уже в ближайшем чемпионате мира был бы заявлен. Вроде как я имею на это право, поэтому я бы попробовал заявиться.

Сейчас, я так понимаю, если я даже попробую это сделать, мне скажут, что уже срок регистрации истек. Хотя, если бы была такая возможность, повторяю, даже сейчас я бы с удовольствием заявился, потому что я этот формат очень люблю», – сказал Карякин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
