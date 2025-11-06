  • Спортс
  • Владимир Крамник: «Публичные обвинения в травле Народицкого – легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения»
Крамник назвал обвинения в травле Народицкого легко доказуемой ложью.

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник отверг обвинения в травле американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого.

В октябре Народицкий скончался в возрасте 29 лет, причины официально не назывались. После этого в адрес Крамника, который раньше подозревал американца в читерстве, стали поступать угрозы и оскорбления в соцсетях.

– Скоропостижная смерть одного из главных лиц Chess.com последних лет Даниэля Народицкого повергла в шок шахматное сообщество. Вы давно были с ним знакомы? Как бы вы описали свое отношение к нему?

– Мы мало знали друг друга, никаких проблем у нас не было до определенного момента. С моей стороны не было чего-то личного, но возникли всем известные обстоятельства.

Случившееся – трагедия, шок для всего шахматного мира. Я до сих пор обескуражен обстоятельствами его кончины и всем массовым безумием, происходящим после. Накануне посмотрев фрагменты его стрима, я публично написал, что ему нужна помощь. Было очевидно, что человека надо спасать.

У многих, видевших этот стрим, возникли обоснованные подозрения о возможном применении каких-то препаратов. Мне отвечали: «Хватит на него нападать, все в порядке». Но я же видел... Я не нападал, просил помочь человеку. Были видны его проблемы, но все это «дружно» проигнорировали. Gens Una Sumus («Мы – одна семья», девиз ФИДЕ – Спортс’’)...

А когда его не стало, меня так же единогласно «сделали виноватым». Я начал получать оскорбления и прямые угрозы, сотнями. Все это очень печально. А после еще и черный пиар, направленный против меня, это уже находится за гранью всех рамок морали. Публичные обвинения в буллинге или даже травле Народицкого – это легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения, – сказал 14-й чемпион мира.

Крамник отметил, что причины смерти Народицкого по-прежнему неизвестны.

– Возвращаясь к трагической смерти Даниэля: у меня есть все основания считать, что нужно провести очень серьезное расследование произошедшего. Приветствую открытие уголовного расследования в Соединенных Штатах по обстоятельствам смерти Народицкого. Например, все стримы Даниэля на его канале Twitch были удалены за день до его кончины. А он на них говорил много разных вещей, в том числе про бывшего работодателя.

– У него был конфликт с Chеss.com?

– Он долгое время был их основным комментатором, но затем его вдруг перестали задействовать. По словам представителей Chеss.com, по его собственному желанию. Не уверен, мягко говоря, в правдивости этой версии. Это как минимум оказало не меньшее влияние, чем наша с ним история.

Неприятный эпизод у Даниэля был и с Freestyle Chess, когда он прилетел из-за океана в Германию комментировать турнир, который частично спонсировал Chеss.com, но через пару дней собрал чемоданы и улетел. У него произошел серьезный конфликт с организаторами, о котором он подробно рассказывал на одном из стримов (он тоже удален).

В июле Даниэль был дисквалифицирован на Chеss.com за нарушение правил фейр-плей. Это был явный признак, что его пути с организацией разошлись. Ведь у него раньше тоже были документально зафиксированные нарушения, но к нему благосклонно относились на платформе и не наказывали. А теперь нарочито выбросили по ходу турнира. Думаю, это его очень надломило.

С этого момента Даниэль начал реже играть, на долгое время перестал проводить стримы. Вся ситуация очень мутная и, полагаю, требует серьезного расследования. Мы до сих пор не знаем причины смерти, не знаем, почему были удалены все его видео, – отметил Крамник.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
