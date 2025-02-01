Гунина о словах Карлсена про недопуск россиян: «Если ты суперигрок, то это не значит, что ты понимаешь в политике»

Шахматистка Валентина Гунина посоветовала Магнусу Карлсену не лезть в политику.

В январе Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила российские и белорусские юношеские команды до соревнований в нейтральном статусе, а также шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.

«Это позитивная новость, надеюсь, что это приведет к тому, что нас допустят полностью. Когда Магнус (Карлсен) сказал, чтобы нас не допускали (16-й чемпион мира ранее высказался против полноценного возвращения России – Спортс’’), я посоветовала ему не лезть в политику.

Если ты суперигрок, то это не значит, что ты понимаешь в политике. Мне кажется, это не его дело. То, что допустили, подозреваю, это благодаря большой проделанной работе Аркадия Владимировича (Дворковича). Поэтому я рада и довольна», – сказала двукратная чемпионка мира по блицу россиянка Гунина .