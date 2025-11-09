Сергей Смагин: «Если Непомнящий хочет достичь новых вершин, ему нужно менять подход к шахматам, идти на жертвы и тяжело работать»

Сергей Смагин: Непомнящему нужно менять подход к шахматам и тяжело работать.

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал неудачное выступление Яна Непомнящего на Кубке мира.

Россиянин выбыл в 1/64 финала, уступив индийцу Диптаяну Гхошу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ

«Сложно сказать, как это поражение и пропуск турнира претендентов отразятся на Яне, потому что до этого два цикла ему не нужно было проходить туда отбор. Он отвык от тяжелых турниров с классическим контролем. Если он хочет достичь новых вершин, нужно менять подход к шахматам, идти на определенные жертвы и тяжело работать.

Но хочу отметить, что рано вылетел не только Ян. Напряжение настолько высокое, что ошибаются многие звезды высочайшего уровня. В том же втором круге американец Уэсли Со сдался в партии против малоизвестного литовского шахматиста, когда на доске была ничейная позиция. Кубок мира очень специфический турнир, удача тоже должна сопутствовать», – сказал Смагин.

Непомнящий о вылете с КМ: «Я уже играл в Индии, поэтому понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего»