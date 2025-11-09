  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Сергей Смагин: «Если Непомнящий хочет достичь новых вершин, ему нужно менять подход к шахматам, идти на жертвы и тяжело работать»
0

Сергей Смагин: «Если Непомнящий хочет достичь новых вершин, ему нужно менять подход к шахматам, идти на жертвы и тяжело работать»

Сергей Смагин: Непомнящему нужно менять подход к шахматам и тяжело работать.

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал неудачное выступление Яна Непомнящего на Кубке мира.

Россиянин выбыл в 1/64 финала, уступив индийцу Диптаяну Гхошу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ

«Сложно сказать, как это поражение и пропуск турнира претендентов отразятся на Яне, потому что до этого два цикла ему не нужно было проходить туда отбор. Он отвык от тяжелых турниров с классическим контролем. Если он хочет достичь новых вершин, нужно менять подход к шахматам, идти на определенные жертвы и тяжело работать.

Но хочу отметить, что рано вылетел не только Ян. Напряжение настолько высокое, что ошибаются многие звезды высочайшего уровня. В том же втором круге американец Уэсли Со сдался в партии против малоизвестного литовского шахматиста, когда на доске была ничейная позиция. Кубок мира очень специфический турнир, удача тоже должна сопутствовать», – сказал Смагин. 

Непомнящий о вылете с КМ: «Я уже играл в Индии, поэтому понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoЯн Непомнящий
logoУэсли Со
ФШР
Сергей Смагин
Кубок мира
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира. 1/32 финала. Гребнев вышел в следующую стадию, Землянский и Гукеш выбыли, Дубов, Есипенко, Артемьев и Наер сыграют на тай-брейке
вчера, 15:14
Сборная России победила на командном турнире по шахматам стран ШОС
7 ноября, 11:35
Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий, Ниманн и Мурзин выбыли, Дубов, Гукеш, Артемьев, Землянский, Есипенко, Наер и Гребнев прошли в следующую стадию
6 ноября, 15:23
Владимир Крамник: «Шахматы стараются поставить в один ряд с Dota или СS. В одной нише с TikTok мы многое потеряем в долгосрочном плане»
6 ноября, 13:03
Крамник о читерстве: «Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры. Мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление»
6 ноября, 11:45
Владимир Крамник: «Накамура задал тон хамского общения в публичном шахматном пространстве. Когда я подал жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, она была проигнорирована»
6 ноября, 10:31
Владимир Крамник: «Публичные обвинения в травле Народицкого – легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения»
6 ноября, 09:59
«Вылет Непомнящего – главное разочарование. Трудно по-шахматному понять логику его действий». Вице-президент ФШР Смагин о Кубке мира
6 ноября, 08:35
Непомнящий о вылете с КМ: «Я уже играл в Индии, поэтому понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего»
5 ноября, 14:27
Ян Непомнящий проиграл на Кубке мира индийцу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ
5 ноября, 14:17
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31