Андрей Филатов: «Карлсен может выставить на аукцион джинсы, из-за которых все началось. Также можно подарить их Дворковичу»

Андрей Филатов считает, что Карлсен может монетизировать джинсовый скандал.

Ранее норвежец Магнус Карлсен снялся с чемпионата мира по рапиду, отказавшись переодевать джинсы – эта одежда нарушала официальный дресс-код соревнований. Однако позже Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изменила правила, а Магнус согласился выступить на ЧМ по блицу.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

«Решение ФИДЕ – правильное, способствует популяризации и развитию шахмат. А этот «джинсовый скандал» только подогреет интерес к чемпионату мира, на котором, напомню, триумфально выступают наши шахматисты.

Что касается Карлсена, то он может монетизировать эту ситуацию. Например, подписать рекламный контракт с одной из фирм, производящих джинсы.

А еще может выставить на аукцион свои джинсы, из-за которых все и началось. Как знать, может Илон Маск , который тоже не обошел вниманием скандал со штанами норвежца, приобретет этот легендарный лот за внушительную сумму.

Также можно эти джинсы просто подарить Дворковичу – ФИДЕ же думает о создании музея шахмат. Это будет достойный экспонат», – сказал глава ФШР .