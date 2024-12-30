Андрей Филатов: «Карлсен может выставить на аукцион джинсы, из-за которых все началось. Также можно подарить их Дворковичу»
Ранее норвежец Магнус Карлсен снялся с чемпионата мира по рапиду, отказавшись переодевать джинсы – эта одежда нарушала официальный дресс-код соревнований. Однако позже Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изменила правила, а Магнус согласился выступить на ЧМ по блицу.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.
«Решение ФИДЕ – правильное, способствует популяризации и развитию шахмат. А этот «джинсовый скандал» только подогреет интерес к чемпионату мира, на котором, напомню, триумфально выступают наши шахматисты.
Что касается Карлсена, то он может монетизировать эту ситуацию. Например, подписать рекламный контракт с одной из фирм, производящих джинсы.
А еще может выставить на аукцион свои джинсы, из-за которых все и началось. Как знать, может Илон Маск, который тоже не обошел вниманием скандал со штанами норвежца, приобретет этот легендарный лот за внушительную сумму.
Также можно эти джинсы просто подарить Дворковичу – ФИДЕ же думает о создании музея шахмат. Это будет достойный экспонат», – сказал глава ФШР.
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