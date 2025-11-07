Кубок мира. 1/32 финала. Дубов, Гукеш, Артемьев, Землянский, Есипенко, Наер и Гребнев проведут первые партии

Дубов и Есипенко сыграют в 1/32 финала Кубка мира по шахматам.

На Кубке мира по шахматам в индийском Гоа стартуют матчи 1/32 финала.

7 ноября российские гроссмейстеры Даниил Дубов, Иван Землянский, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Алексей Гребнев и Евгений Наер проведут первые партии.

Кубок мира по шахматам

Гоа, Индия

Открытый турнир

1/32 финала

Начало партий – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ .

Маттиас Блюбаум (Германия) – Иван Землянский (Россия)

Георг Майер (Уругвай) – Даниил Дубов (Россия)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Владислав Артемьев (Россия)

Алексей Гребнев (Россия) – Стаматис Куркулос-Ардитис (Греция)

Андрей Есипенко (Россия) – Идани Пуйа (Иран)

Самуэль Севян (США) – Евгений Наер (Россия)

Гукеш Доммараджу (Индия) – Фредерик Сване (Германия)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Нильс Гранделиус (Швеция)

Даниэль Дарда (Бельгия) – Пентала Харикришна (Индия)

Йорден ван Форест (Нидерланды) – Алексей Сарана (Сербия)

Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Перу) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Ле Куанг Льем (Вьетнам) – Джеффри Сюн (США)

Александр Донченко (Германия) – Аниш Гири (Нидерланды)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Роберт Ованнисян (Армения)

Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Сэм Шенкленд (США)

Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Пранеш М (Индия) – Винсент Каймер (Германия)

Иван Шарич (Хорватия) – Пархам Магсудлу (Иран)

Левон Аронян (США) – Салех Салем (ОАЭ)

Радослав Войташек (Польша) – Владимир Федосеев (Словения)

Кирилл Алексеенко (Австрия) – Петер Леко (Венгрия)

Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Арджун Эригайси (Индия)

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Полная сетка – здесь .

Результаты 1/64 финала