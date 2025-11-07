Кубок мира. 1/32 финала. Дубов, Гукеш, Артемьев, Землянский, Есипенко, Наер и Гребнев проведут первые партии
На Кубке мира по шахматам в индийском Гоа стартуют матчи 1/32 финала.
7 ноября российские гроссмейстеры Даниил Дубов, Иван Землянский, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Алексей Гребнев и Евгений Наер проведут первые партии.
Гоа, Индия
Открытый турнир
1/32 финала
Начало партий – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.
Маттиас Блюбаум (Германия) – Иван Землянский (Россия)
Георг Майер (Уругвай) – Даниил Дубов (Россия)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Владислав Артемьев (Россия)
Алексей Гребнев (Россия) – Стаматис Куркулос-Ардитис (Греция)
Андрей Есипенко (Россия) – Идани Пуйа (Иран)
Самуэль Севян (США) – Евгений Наер (Россия)
Гукеш Доммараджу (Индия) – Фредерик Сване (Германия)
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Нильс Гранделиус (Швеция)
Даниэль Дарда (Бельгия) – Пентала Харикришна (Индия)
Йорден ван Форест (Нидерланды) – Алексей Сарана (Сербия)
Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Перу) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Ле Куанг Льем (Вьетнам) – Джеффри Сюн (США)
Александр Донченко (Германия) – Аниш Гири (Нидерланды)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Роберт Ованнисян (Армения)
Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Сэм Шенкленд (США)
Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Пранеш М (Индия) – Винсент Каймер (Германия)
Иван Шарич (Хорватия) – Пархам Магсудлу (Иран)
Левон Аронян (США) – Салех Салем (ОАЭ)
Радослав Войташек (Польша) – Владимир Федосеев (Словения)
Кирилл Алексеенко (Австрия) – Петер Леко (Венгрия)
Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Арджун Эригайси (Индия)
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).
Полная сетка – здесь.