Ветохин, Усков, Шогджиев, Шухман выиграли командный турнир по шахматам стран ШОС.

Сборная России победила на командном турнире по шахматам стран ШОС в Харбине.

В соревнованиях участвовали команды из 11 стран. За сборную России выступали Савва Ветохин , Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман, тренер-капитан команды — Евгений Томашевский .

Россияне по итогам соревнований набрали 18 очков. Второе место заняли представители Китая (17), третье – шахматисты из Казахстана (13).