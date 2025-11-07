0

Сборная России победила на командном турнире по шахматам стран ШОС

Ветохин, Усков, Шогджиев, Шухман выиграли командный турнир по шахматам стран ШОС.

Сборная России победила на командном турнире по шахматам стран ШОС в Харбине.

В соревнованиях участвовали команды из 11 стран. За сборную России выступали Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман, тренер-капитан команды — Евгений Томашевский.

Россияне по итогам соревнований набрали 18 очков. Второе место заняли представители Китая (17), третье – шахматисты из Казахстана (13). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Савва Ветохин
Евгений Томашевский
Никита Витюгов
Роман Шогджиев
logoсборная России
logoЖенская сборная России
результаты
Анна Шухман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира. 1/32 финала. Дубов, Гукеш, Артемьев, Прагнанандха, Землянский, Есипенко, Наер и Гребнев проведут первые партии
сегодня, 09:58Live
Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий, Ниманн и Мурзин выбыли, Дубов, Гукеш, Артемьев, Землянский, Есипенко, Наер и Гребнев прошли в следующую стадию
вчера, 15:23
Владимир Крамник: «Шахматы стараются поставить в один ряд с Dota или СS. В одной нише с TikTok мы многое потеряем в долгосрочном плане»
вчера, 13:03
Крамник о читерстве: «Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры. Мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление»
вчера, 11:45
Владимир Крамник: «Накамура задал тон хамского общения в публичном шахматном пространстве. Когда я подал жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, она была проигнорирована»
вчера, 10:31
Владимир Крамник: «Публичные обвинения в травле Народицкого – легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения»
вчера, 09:59
«Вылет Непомнящего – главное разочарование. Трудно по-шахматному понять логику его действий». Вице-президент ФШР Смагин о Кубке мира
вчера, 08:35
Непомнящий о вылете с КМ: «Я уже играл в Индии, поэтому понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего»
5 ноября, 14:27
Ян Непомнящий проиграл на Кубке мира индийцу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ
5 ноября, 14:17
Кубок мира. 1/128 финала. Землянский, Артемьев, Наер, Гребнев и Нестеров прошли в следующую стадию, Лобанов уступил на тай-брейке
3 ноября, 20:50
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31