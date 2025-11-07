Сборная России победила на командном турнире по шахматам стран ШОС
Ветохин, Усков, Шогджиев, Шухман выиграли командный турнир по шахматам стран ШОС.
Сборная России победила на командном турнире по шахматам стран ШОС в Харбине.
В соревнованиях участвовали команды из 11 стран. За сборную России выступали Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман, тренер-капитан команды — Евгений Томашевский.
Россияне по итогам соревнований набрали 18 очков. Второе место заняли представители Китая (17), третье – шахматисты из Казахстана (13).
