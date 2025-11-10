0

Шахматный турнир претендентов 2026 года пройдет на Кипре

Шахматный турнир претендентов 2026 года пройдет на Кипре.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила, что турнир претендентов-2026 пройдет на Кипре с 28 марта по 16 апреля.

Гроссмейстеры проведут партии в курортном отеле, расположенном близ города Пафос. В эти же сроки пройдет женский турнир претенденток.

«Турнир претендентов – это последнее и самое сложное испытание для любого шахматиста, желающего сразиться с чемпионом мира в матче за титул, и самое сложное препятствие в чемпионском цикле.

Кипр дважды принимал женский Гран‑при ФИДЕ, и теперь пришло время самого престижного турнира в шахматном календаре – турнира претендентов», – сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за шахматную корону против действующего чемпиона мира – индийца Гукеша Доммараджу. Женским титулом владеет китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФИДЕ
logoтурнир претендентов
logoФИДЕ
logoАркадий Дворкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Крамник: «Накамура задал тон хамского общения в публичном шахматном пространстве. Когда я подал жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, она была проигнорирована»
6 ноября, 10:31
Умер 29-летний топ-шахматист из США – почему из-за этого все переругались и при чем тут Крамник
24 октября, 02:40
Владимир Крамник: «Я не говорил про Народицкого ничего плохого. Крайне разочарован действиями ФИДЕ и намереваюсь подать судебный иск»
23 октября, 09:34
Главные новости
Кубок мира. 1/32 финала. Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в следующую стадию, Землянский, Артемьев, Наер и Гукеш выбыли
вчера, 20:12
Сергей Смагин: «Если Непомнящий хочет достичь новых вершин, ему нужно менять подход к шахматам, идти на жертвы и тяжело работать»
вчера, 10:04
Сборная России победила на командном турнире по шахматам стран ШОС
7 ноября, 11:35
Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий, Ниманн и Мурзин выбыли, Дубов, Гукеш, Артемьев, Землянский, Есипенко, Наер и Гребнев прошли в следующую стадию
6 ноября, 15:23
Владимир Крамник: «Шахматы стараются поставить в один ряд с Dota или СS. В одной нише с TikTok мы многое потеряем в долгосрочном плане»
6 ноября, 13:03
Крамник о читерстве: «Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры. Мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление»
6 ноября, 11:45
Владимир Крамник: «Накамура задал тон хамского общения в публичном шахматном пространстве. Когда я подал жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, она была проигнорирована»
6 ноября, 10:31
Владимир Крамник: «Публичные обвинения в травле Народицкого – легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения»
6 ноября, 09:59
«Вылет Непомнящего – главное разочарование. Трудно по-шахматному понять логику его действий». Вице-президент ФШР Смагин о Кубке мира
6 ноября, 08:35
Непомнящий о вылете с КМ: «Я уже играл в Индии, поэтому понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего»
5 ноября, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31