Шахматный турнир претендентов 2026 года пройдет на Кипре.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила, что турнир претендентов-2026 пройдет на Кипре с 28 марта по 16 апреля.

Гроссмейстеры проведут партии в курортном отеле, расположенном близ города Пафос. В эти же сроки пройдет женский турнир претенденток.

«Турнир претендентов – это последнее и самое сложное испытание для любого шахматиста, желающего сразиться с чемпионом мира в матче за титул, и самое сложное препятствие в чемпионском цикле.

Кипр дважды принимал женский Гран‑при ФИДЕ, и теперь пришло время самого престижного турнира в шахматном календаре – турнира претендентов», – сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за шахматную корону против действующего чемпиона мира – индийца Гукеша Доммараджу. Женским титулом владеет китаянка Цзюй Вэньцзюнь.