Гендиректор ФИДЕ Сутовский: «Решение разделить победу между Непомнящим и Карлсеном – спорное. Но оба были достойны звания»
В ФИДЕ назвали спорным решение разделить победу между Непомнящим и Карлсеном.
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен в финале чемпионата мира по блицу дошли до тай-брейка, сыграли три партии вничью и согласились разделить победу.
«Я пока не видел какой-то реакции, но это было спорное решение.
Оба были достойны этого звания, это точно. Пришел бы я к такому же решению, если бы это зависело от меня? Я не уверен. Но иногда речь не о правильном или неправильном, а все сложнее.
Но это не значит, что сам Дворкович вломился на игру и сказал: «Остановитесь», – сказал Эмиль Сутовский.
Первая победа России в 2025-м: Непомнящий забрал ЧМ по блицу, разделив титул с Карлсеном
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: VG
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