Гендиректор ФИДЕ Сутовский: «Решение разделить победу между Непомнящим и Карлсеном – спорное. Но оба были достойны звания»

В ФИДЕ назвали спорным решение разделить победу между Непомнящим и Карлсеном.

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен в финале чемпионата мира по блицу дошли до тай-брейка, сыграли три партии вничью и согласились разделить победу.

«Я пока не видел какой-то реакции, но это было спорное решение.

Оба были достойны этого звания, это точно. Пришел бы я к такому же решению, если бы это зависело от меня? Я не уверен. Но иногда речь не о правильном или неправильном, а все сложнее.

Но это не значит, что сам Дворкович вломился на игру и сказал: «Остановитесь», – сказал Эмиль Сутовский.

Первая победа России в 2025-м: Непомнящий забрал ЧМ по блицу, разделив титул с Карлсеном