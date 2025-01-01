Дворкович о том, что Непомнящий и Карлсен разделили победу: «Так как армагеддон не был предусмотрен регламентом, другого варианта я не видел»
Дворкович объяснил, почему Непомнящий и Карлсен разделили победу на ЧМ по блицу.
«Очень красивый финал. Игра была по‑настоящему захватывающей, прежде всего, блестящее возвращение Яна с 0–2.
Так как армагеддон в качестве решающего поединка не был предусмотрен регламентом, другого варианта — кроме признания обоих спортсменов победителями — я не видел.
Поэтому поздравляю Яна и Магнуса с чемпионством, а всех любителей шахмат — с Новым годом», – сказал глава ФИДЕ.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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