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Дворкович о том, что Непомнящий и Карлсен разделили победу: «Так как армагеддон не был предусмотрен регламентом, другого варианта я не видел»

Дворкович объяснил, почему Непомнящий и Карлсен разделили победу на ЧМ по блицу.

«Очень красивый финал. Игра была по‑настоящему захватывающей, прежде всего, блестящее возвращение Яна с 0–2.

Так как армагеддон в качестве решающего поединка не был предусмотрен регламентом, другого варианта — кроме признания обоих спортсменов победителями — я не видел.

Поэтому поздравляю Яна и Магнуса с чемпионством, а всех любителей шахмат — с Новым годом», – сказал глава ФИДЕ.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoМагнус Карлсен
logoчемпионат мира по блицу
logoАркадий Дворкович
logoЯн Непомнящий
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