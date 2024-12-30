Сергей Карякин: «Символично, что в последнее время чемпионами мира становятся только 18-летние. Шахматы стремительно молодеют»

Сергей Карякин считает, что шахматы стремительно молодеют.

«Поздравляю Володара Мурзина с прекрасной победой на ЧМ по быстрым шахматам, который проходит в эти дни в Нью-Йорке! 18-летний российский шахматист лидировал весь турнир и по праву завоевал чемпионское звание!

Символично, что в последнее время чемпионами мира становятся только 18-летние. Напомню, что в декабре этого года индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира по классическим шахматам именно в этом возрасте. Шахматы стремительно молодеют!

Сегодня стартуют чемпионаты по блицу. На мой взгляд, фаворитом будет Магнус Карлсен, который все же сумел найти общий язык с ФИДЕ и ему разрешили играть в джинсах », – сказал чемпион мира по рапиду и блицу российский гроссмейстер Карякин .

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