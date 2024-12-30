Володар Мурзин: «У Карлсена бесконечные привилегии. Я вообще не понимаю, чем он недоволен. Это все равно что в теннисе все бы подавали с задней линии, а кто-то один выходил на подачу к самой сетке»

Володар Мурзин считает, что у Магнуса Карлсена бесконечные привилегии в шахматах.

Российский гроссмейстер Мурзин выиграл ЧМ по рапиду в Нью-Йорке. Ранее с турнира снялся экс-чемпион мира в классику норвежец Магнус Карлсен , который отказался переодевать джинсы – эта одежда нарушала официальный дресс-код. Однако позже организаторы изменили правила, а Магнус согласился выступить на ЧМ по блицу.

– Как ты относишься к дресс-коду? Тебе, может, удобнее играть в джинсах и худи, а не в деловом костюме?

– Конечно, удобнее было бы в джинсах. Но я просто соблюдаю правила, вот и все. Они же для всех одинаковы. Для меня это не проблема. Протестовать из-за этого я точно не буду.

– Тебя удивило поведение Карлсена, который, если по-русски, быканул?

– Нисколько. С Магнусом постоянно происходят такие инциденты: он и дресс-код нарушал, и на туры опаздывал, а его все ждали, и еще что-то подобное.

– Разве шахматист, которого многие называют лучшим в истории, не заслуживает привилегий?

– У него и так бесконечные привилегии. Пока мы все толпимся в общем зале, у него своя вип-комната отдыха, где он может между турами готовиться с тренером. Это имеет огромное значение. А то, что ему раньше остальных приносят жеребьевку?

Если честно, я вообще не понимаю, чем он недоволен. Это все равно что в теннисе все бы подавали с задней линии, а кто-то один выходил на подачу к самой сетке и вколачивал мячи один за другим. Кем бы ты ни был, условия должны быть одинаковы для всех, все должно быть честно, – сказал Мурзин.

Новая звезда нашего спорта – Володар Мурзин: вынес всех на ЧМ по рапиду, разочаровался в Карлсене

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов