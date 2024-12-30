Мурзин о шахматной короне: «Были мысли о том, что раз Гукеш смог, то и я смогу. Планирую и в классике стать чемпионом мира»

Володар Мурзин рассчитывает побороться за шахматную корону в классике.

18-летний российский гроссмейстер Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке. Действующим чемпионом в классических шахматах является 18-летний индиец Гукеш Доммараджу.

– В ночь после победы удалось заснуть?

– С огромным трудом. Под утро только – эмоции, поздравления, разговоры.

– Пример твоего ровесника Гукеша, который стал 18-м чемпионом мира, мотивировал к тому, что и в этом возрасте можно добираться до вершин?

– Безусловно! Конечно, были мысли о том, что раз он смог, то и я смогу. Я планирую и в классике стать чемпионом мира, – с улыбкой ответил Мурзин.

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