Мурзин о шахматной короне: «Были мысли о том, что раз Гукеш смог, то и я смогу. Планирую и в классике стать чемпионом мира»
Володар Мурзин рассчитывает побороться за шахматную корону в классике.
18-летний российский гроссмейстер Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке. Действующим чемпионом в классических шахматах является 18-летний индиец Гукеш Доммараджу.
– В ночь после победы удалось заснуть?
– С огромным трудом. Под утро только – эмоции, поздравления, разговоры.
– Пример твоего ровесника Гукеша, который стал 18-м чемпионом мира, мотивировал к тому, что и в этом возрасте можно добираться до вершин?
– Безусловно! Конечно, были мысли о том, что раз он смог, то и я смогу. Я планирую и в классике стать чемпионом мира, – с улыбкой ответил Мурзин.
Новая звезда нашего спорта – Володар Мурзин: вынес всех на ЧМ по рапиду, разочаровался в Карлсене
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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