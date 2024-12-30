  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Чемпионат мира по блицу. Непомнящий, Карлсен, Мурзин, Дубов, Накамура, Грищук, Каруана и Ниманн сыграют на турнире
2

Чемпионат мира по блицу. Непомнящий, Карлсен, Мурзин, Дубов, Накамура, Грищук, Каруана и Ниманн сыграют на турнире

Непомнящий, Карлсен, Мурзин, Дубов, Накамура сыграют на чемпионате мира по блицу.

Турнир пройдет в Нью-Йорке с 30 по 31 декабря. Ранее российские шахматисты заняли весь пьедестал в рапиде.

Чемпионат мира по блицу

Нью-Йорк, США

Открытый турнир

Начало партий – 22:00 по московскому времени, прямые трансляции – на ютуб-канале ФИДЕ

Участники

Магнус Карлсен (Норвегия)

Алиреза Фируджа (Франция)

Хикару Накамура (США)

Уэсли Со (США)

Фабиано Каруана (США)

Даниил Дубов (Россия)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Володар Мурзин (Россия)

Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Ян Непомнящий (Россия)

Арджун Эригайси (Индия)

Вэй И (Китай)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Дэниэл Народицкий (США)

Ханс Ниманн (США)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Александр Грищук (Россия)

Александр Шиманов (Россия)

Андрей Есипенко (Россия)

Иван Землянский (Россия)

Арсений Нестеров (Россия)

Аниш Гири (Нидерланды)

ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты сыграют 13 туров по швейцарской системе. Контроль времени в блице – 3 минуты плюс 2 секунды на ход. В случае равенства очков места распределяются по дополнительным показателям.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoчемпионат мира по блицу
чемпионат мира по быстрым шахматам
результаты
Вэй И
Ян-Кшиштоф Дуда
Хикару Накамура
Нодирбек Абдусатторов
logoХанс Ниманн
logoМагнус Карлсен
logoФабиано Каруана
Иван Землянский
Александр Шиманов
Рамешбабу Прагнанандха
logoЯн Непомнящий
Даниил Дубов
Арсений Нестеров
logoУэсли Со
Дэниэл Народицкий
Арджун Эригайси
logoАндрей Есипенко
Володар Мурзин
logoАлександр Грищук
Алиреза Фируджа
logoАниш Гири
logoМаксим Вашье-Лаграв
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ФИДЕ разрешила участникам чемпионата мира по блицу играть в джинсах
93сегодня, 05:10
Карлсен выступит на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Ранее он снялся с турнира по рапиду в знак протеста после штрафа за джинсы
34вчера, 20:28
Путин поздравил Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду
9вчера, 14:17
Аркадий Дворкович: «Победа Мурзина на ЧМ по рапиду – неожиданность, но закономерная с учетом его прогресса в последние годы»
3вчера, 13:10
Светлана Журова: «В шахматах у нас прекрасная школа, почти не влияет ситуация в мире. Мы являемся лидерами»
1вчера, 12:57
Песков о чемпионате мира по рапиду: «Наши шахматисты продемонстрировали впечатляющие успехи. Нет сомнений, что у них блестящее будущее»
13вчера, 12:48
Сергей Долматов: «ФИДЕ поступила правильно, а Карлсен просто психанул. Его время уходит – он это чувствует, поэтому так реагирует»
9вчера, 09:52
Свидлер о скандале с Карлсеном: «Магнус отреагировал не только на этот инцидент. Он совсем не готов идти на уступки в общении с мировой федерацией»
7вчера, 09:35
Свищев о Мурзине: «Победа нашего спортсмена говорит о доминировании России в шахматах. Это преемственность, которую создает наша шахматная школа»
13вчера, 09:24
Мурзин о победе на чемпионате мира по рапиду: «Мне немного повезло. Надеюсь, это не сон, я действительно счастлив»
1вчера, 09:12
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России. 2-й тур. Грищук сыграл вничью Понкратовым, Матлаков разошелся миром с Есипенко, другие результаты
118 августа, 20:44
Умайганат Османова, которой соперница разлила на стол неизвестное вещество, стала второй на чемпионате Дагестана
19 августа, 09:23
Фестиваль Chess &amp; Jazz снова объединил поклонников шахмат и джаза в Саду «Эрмитаж»
129 июля, 10:36Фото
Карякин о продолжении карьеры: «Есть сомнения по поводу классических шахмат. А быстрый формат, блиц – я получаю от этого удовольствие»
19 июля, 11:31
Валентина Гунина: «Бронза Игр БРИКС в личном зачете – это очень важно для меня. Я являюсь примером для больных волчанкой, что все возможно»
22 июня, 13:02
Ян Непомнящий о финале ЛЧ: «Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону»
241 июня, 14:49
Ян Непомнящий о «Спартаке»: «Потерял интерес к матчам – за титул мы не боремся, еврокубков нет. История с Промесом не укладывается в голове, запредельный уровень безалаберности клуба и игрока»
517 мая, 12:28
Сергей Смагин о Всемирном зале славы: «Про Крамника и говорить нечего. Все чемпионы мира автоматически должны туда попадать»
128 апреля, 13:18
Шахматист Есипенко: «Я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал его команды. Пришлось даже немного «МЮ», это было тяжело»
1922 января, 08:08
Аркадий Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с читерством на чемпионате мира по рапиду и блицу»
129 декабря 2023, 08:58
Рекомендуем