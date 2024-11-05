Самый молодой шахматист в истории ФИДЕ: ему всего 3 года, даже не дотягивается до доски

Аниш Саркар из Индии стал самым молодым шахматистом в рейтинге за всю историю.

Он сыграл на турнире в Калькутте и занял 24-е место среди 140 игроков в категории до 9 лет. Хотя ему всего три!

● Анишу сейчас почти четыре – он родился 26 января 2021 года. Для будущего это идеальная дата рождения: в самом начале года, то есть шанс иметь преимущество перед сверстниками (ведь возраст считается по годам, а не месяцам).

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Но пока юный талант уже год как занимается шахматами. Почти все время партии ему приходится стоять вот в такой позе – ведь просто сидя на стуле он не дотягивается до доски.

Аниш тренируется у Дибьенду Баруа – второго гроссмейстера в истории Индии после Вишванатана Ананда. Уже сейчас он работает над доской по 7-8 часов в день.

Такая нагрузка дает результат: Саркар сыграл пять партий с шахматистами из рейтинга FIDE, две из них выиграл. Этого хватило для попадания в рейтинг – он заработал 1555 очков. Никого моложе Саркара в рейтинге FIDE никогда не было.

Он уже играл на чемпионате Восточной Бенгалии до 13 (!) лет, но там не сумел набрать ни одного очка. Правда, в категории до 9 лет, напомним, он 24-й.

Есть у Аниша и опыт игры против топ-гроссмейстеров. Он встречался с Эригайси (правда, в сеансе одновременной игры) и собственным тренером Баруа. Пока – проигрывает.

● Саркар из обыкновенной семьи «чуть ниже среднего класса».

«Я даже понятия не имею, как ходят фигуры, – призналась его мама. – Никто в нашей семье не занимался шахматами. Мы показывали ему всякое разное на YouTube, включая «Свинку Пеппу», но его привлекли шахматные ролики. Интерес все рос, он смотрел их постоянно. Так я купила ему доску, фигуры и решила, что будет безопасно давать ему играть в это. Он уже хорошо считал, и шахматы стали его любимой игрой. Так я решила, что надо отвести его к тренеру».

Интересно, что семья Аниша предпочитает сохранять анонимность. Мама, хотя и дает интервью, не называет своего имени:

«Это его момент славы, и в фокусе внимания должен быть он. Мы скажем свои имена, когда он станет гроссмейстером».

● В Индии продолжается бум шахматных вундеркиндов.

17-летний Гукеш Доммараджу стал самым молодым победителем турнира претендентов и теперь сразится за шахматную корону с Динь Лижэнем. В случае победы он побьет рекорд Гарри Каспарова* (признан в РФ иноагентом) – тот стал чемпионом мира в 22 года.

Есть еще Рамешбабу Прагнанандха – сейчас ему 18, и он тоже играл в турнире претендентов. Прагг, как его называют в шахматном мире, в 10 лет выполнил норму международного мастера (это мировой рекорд), а в 12 стал гроссмейстером. Это второй показатель в мире за всю историю, первый – у Абхиманьи Мишры. Он тоже по происхождению индус, но выступает за США.

На недавней Всемирной Олимпиаде команды из Индии сделали дубль, победив в мужском и женском зачетах.

● Самый известный маленький шахматист России – Миша Осипов. Он прославился как раз в возрасте Саркара. В три года Миша в телеэфире сыграл с Анатолием Карповым, отказался от предложенной ничьей и очень расстроился после поражения.

Кстати, сам Карпов в эфире передачи «Что? Где? Когда?» задавал такой вопрос про себя:

«Когда мне было 10 лет, я выполнил норму первого разряда по шахматам и был отправлен на чемпионат России в город Боровичи. Каждый раз на партию я брал этот предмет и был единственным участником чемпионата, который с ним приходил».

Правильный ответ: подушка

Сейчас Мише Осипову 11, он продолжает заниматься шахматами и играть в турнирах. Но его рейтинг не сильно выше, чем у трехлетнего Саркара – 1584.

● Аниш Саркар поделился, что его мечта – встретиться с любимым шахматистом, Магнусом Карлсеном. Карлсен собирается в Индию на турнир Tata Steel Kolkata Chess в середине января. Организаторы уже заявили, что постараются устроить выставочный матч.

Анишу во время турнира как раз исполнится четыре года. Сделают ему подарок?

* Гарри Каспаров признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Фото: chessbase.in /Shahid Ahmed; commons.wikimedia.org /flickr.com/Frans Peeters; 1tv.ru