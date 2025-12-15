Андрей Филатов: «Сожалею, что ФИДЕ надо обращаться в МОК, чтобы решение о возврате наших государственных символов было принято окончательно»

Глава Федерации шахмат России: сожалеем о решении ФИДЕ обратиться в МОК.

Президент Федерации шахмат России (ФШР ) Андрей Филатов высказался о решении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) по вопросу полного снятия санкций с россиян.

Генассамблея ФИДЕ поддержала и полный, и частичный допуск россиян к турнирам. Окончательное решение будет принято после консультаций с МОК.

«Мое мнение как президента ФШР такое: был поставлен вопрос о полном возвращении сборных России и Беларуси, вопрос был обсужден, прошло голосование, и данная тема была решена окончательно и бесповоротно. И обращение в МОК для консультаций странное. Так как вопрос о полном снятии рестрикций рассматривался первым, то результат исчерпывающий и легитимный. И, если у ФИДЕ есть вопросы, было бы корректно не затягивать [его решение] консультациями с МОК, а признать решение – вернуть сборные России и Беларуси в своих полных правах.

То, что президент ФИДЕ и совет пытаются отложить решение через консультации с МОК, у нас вызывает сожаление. Надеемся, что совет ФИДЕ как можно быстрее признает объективную действительность и официально объявит о полном снятии рестрикций с федераций России и Беларуси», – сказал Филатов.

«Как президент ФШР я сожалею, что ФИДЕ надо обращаться в МОК, чтобы решение о возврате наших государственных символов было принято окончательно. Но как человек, который болеет за спорт, отчасти даже рад этому обращению, ведь МОК в очередной раз подтвердит, что все решения о возврате российских сборных – прерогатива международных организаций. И мы будем первой федерацией, где есть командные виды, добившейся снятия всех рестрикций наших команд. Мы первые пробьем блокаду.

Вчера на конгрессе ФИДЕ большинство стран мира высказались за возвращения наших команд в полном объеме. Шахматный мир утвердил это решение. Теперь МОК сделает это окончательно, и после нас другим федерациям будет даже легче возвращаться в полном объеме на международную арену», – добавил глава ФШР.