ФИДЕ расследует дело о читерстве шахматиста Кирилла Шевченко

ФИДЕ рассмотрит дело о читерстве шахматиста Кирилла Шевченко.

Комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) расследует дело о жульничестве со стороны шахматиста Кирилла Шевченко .

Румынский гроссмейстер, ранее представлявший Украину, был отстранен от командного чемпионата Испании из-за подозрений в читерстве. Организаторы заметили, что во время турнира он часто отлучается в туалет, где затем нашли мобильный телефон. Сам шахматист обвинения отрицает.

«ФИДЕ стало известно об инциденте с гроссмейстером Кириллом Шевченко на командном чемпионате Испании 2024 года в Мелилье (Испания) из прессы, поскольку на данный момент в ФИДЕ не поступало официального сообщения от национальной шахматной федерации Испании, однако мы ожидаем его получения в ближайшее время.

Если комиссия ФИДЕ по честной игре обнаружит доказательства мошенничества, она обратится в комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине для наложения санкций на игрока. В особо серьезных случаях может последовать немедленная предварительная дисквалификация игрока до завершения расследования.

В случае признания вины игроку может грозить бан и лишение титула. Окончательное решение будет зависеть от нескольких факторов, включая сотрудничество игрока с комиссией, проявленное раскаяние, а также личные обстоятельства», – заявили в пресс-службе ФИДЕ.

Чит-скандал в шахматах: игрока поймали с телефоном в туалете – Крамник давно его подозревал