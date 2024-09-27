  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Яновский о голосовании по России в ФИДЕ: «Делегатам поступали угрозы, что пострадает их возможность работать в области шахмат»
3

Яновский о голосовании по России в ФИДЕ: «Делегатам поступали угрозы, что пострадает их возможность работать в области шахмат»

Яновский рассказал про угрозы делегатам ассамблеи ФИДЕ из-за вопроса по России.

«С моей точки зрения, очень жаль, что не были сняты санкции. Тем не менее, есть и позитивные итоги этого конгресса. Прежде всего они заключаются в том, что подавляющее число шахматистов из разных стран выражали очень доброжелательное отношение к россиянам. Они полностью поддерживают идею не связывать спорт с политикой и отменить санкции в отношении шахматистов из России и Белоруссии.

Многие делегаты делились информацией о том, что они подвергались сильнейшему давлению и что в случае поддержки отмены санкций данный вопрос будет рассматриваться чисто в политическом ключе. Их убеждения о том, что шахматы не нужно смешивать с политикой, не принимались в расчет, а дальше им поступали прямые угрозы о том, что пострадает их возможность работать в области шахмат в своих странах.

Если бы голосование проходило в закрытом формате, нет сомнений, что итог был бы гораздо более благоприятный для российских спортсменов.

А так большинство делегатов проголосовали за вариант допуска детей и паралимпийцев после консультаций с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. Это небольшой, но все-таки шаг навстречу нам», – отметил главный тренер сборных России Сергей Яновский.

Карусель с нашими шахматами: отстранение ➡️ допуск, но все так же без флага

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
logoФИДЕ
logoсборная России
Политика
Сергей Яновский
Рекомендуем
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Яновский: «От многих шахматистов я слышал, что имидж Карлсена после его заявлений о России пострадал»
30 минут назад
«ФИФА и УЕФА – заложники политической ситуации в мире». Воробьев о возможном снятии бана с юношеской сборной России
325 сентября, 04:45
НОК Украины попросил МОК не допускать детей из России до командных турниров по шахматам
8924 сентября, 19:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сергей Яновский: «От многих шахматистов я слышал, что имидж Карлсена после его заявлений о России пострадал»
30 минут назад
Вице-президент ФШР Смагин: «Кроме результатов, Карлсен ничего не принес в шахматы. Есть чемпионы мира, которые дали намного больше»
424 сентября, 21:17
НОК Украины попросил МОК не допускать детей из России до командных турниров по шахматам
8924 сентября, 19:53
Карпов о санкциях ФИДЕ против россиян: «МОК с самого начала привязался, это не новость, что Бах проявил инициативу. Хотя какое ему дело до шахмат?»
223 сентября, 13:18
Дмитрий Песков: «К сожалению, ФИДЕ не свободна от политизации мира шахмат. И западники, и Украина оказывают ничем не прикрытое давление на другие страны»
2423 сентября, 09:56
Шипов о решении оставить в силе ограничения для российских шахматистов: «ФИДЕ показала, что остается недружественной организацией для России»
522 сентября, 19:15
Шахматная олимпиада-2024. Индия с Гукешем победила, США с Каруаной и Со – 2-е, Норвегия с Карлсеном – 14-я
1122 сентября, 17:24
Депутат Свищев: «Несколько дней назад Карлсен высказался против возвращения россиян и белорусов. Было неприкрытое давление на членов ФИДЕ»
322 сентября, 14:54
Глава ФШР о том, что ФИДЕ оставила в силе ограничения для россиян: «Голосование было беспрецедентным по давлению, оказанному на делегатов»
1922 сентября, 14:41
ФИДЕ оставила в силе ограничения для российских шахматистов, но допустила к командным турнирам детей из России до 12 лет
2522 сентября, 13:53
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России. 2-й тур. Грищук сыграл вничью Понкратовым, Матлаков разошелся миром с Есипенко, другие результаты
118 августа, 20:44
Умайганат Османова, которой соперница разлила на стол неизвестное вещество, стала второй на чемпионате Дагестана
19 августа, 09:23
Фестиваль Chess &amp; Jazz снова объединил поклонников шахмат и джаза в Саду «Эрмитаж»
129 июля, 10:36Фото
Карякин о продолжении карьеры: «Есть сомнения по поводу классических шахмат. А быстрый формат, блиц – я получаю от этого удовольствие»
19 июля, 11:31
Валентина Гунина: «Бронза Игр БРИКС в личном зачете – это очень важно для меня. Я являюсь примером для больных волчанкой, что все возможно»
22 июня, 13:02
Ян Непомнящий о финале ЛЧ: «Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону»
231 июня, 14:49
Ян Непомнящий о «Спартаке»: «Потерял интерес к матчам – за титул мы не боремся, еврокубков нет. История с Промесом не укладывается в голове, запредельный уровень безалаберности клуба и игрока»
517 мая, 12:28
Сергей Смагин о Всемирном зале славы: «Про Крамника и говорить нечего. Все чемпионы мира автоматически должны туда попадать»
128 апреля, 13:18
Шахматист Есипенко: «Я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал его команды. Пришлось даже немного «МЮ», это было тяжело»
1922 января, 08:08
Аркадий Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с читерством на чемпионате мира по рапиду и блицу»
129 декабря 2023, 08:58