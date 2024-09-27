Яновский о голосовании по России в ФИДЕ: «Делегатам поступали угрозы, что пострадает их возможность работать в области шахмат»

Яновский рассказал про угрозы делегатам ассамблеи ФИДЕ из-за вопроса по России.

«С моей точки зрения, очень жаль, что не были сняты санкции. Тем не менее, есть и позитивные итоги этого конгресса. Прежде всего они заключаются в том, что подавляющее число шахматистов из разных стран выражали очень доброжелательное отношение к россиянам. Они полностью поддерживают идею не связывать спорт с политикой и отменить санкции в отношении шахматистов из России и Белоруссии.

Многие делегаты делились информацией о том, что они подвергались сильнейшему давлению и что в случае поддержки отмены санкций данный вопрос будет рассматриваться чисто в политическом ключе. Их убеждения о том, что шахматы не нужно смешивать с политикой, не принимались в расчет, а дальше им поступали прямые угрозы о том, что пострадает их возможность работать в области шахмат в своих странах.

Если бы голосование проходило в закрытом формате, нет сомнений, что итог был бы гораздо более благоприятный для российских спортсменов.

А так большинство делегатов проголосовали за вариант допуска детей и паралимпийцев после консультаций с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. Это небольшой, но все-таки шаг навстречу нам», – отметил главный тренер сборных России Сергей Яновский.

Карусель с нашими шахматами: отстранение ➡️ допуск, но все так же без флага