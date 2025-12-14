«По итогам дискуссии решено, что результаты обоих голосований являются действительными». FIDE обратится в МОК за консультацией по вопросу допуска россиян

FIDE обратится в МОК за консультацией по вопросу допуска российских шахматистов.

Международная федерация шахмат (FIDE) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) за консультацией по вопросу допуска российских шахматистов.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Сегодня в ходе заседания генассамблеи FIDE делегаты поддержали и полный (с флагом и гимном), и частичный (в нейтральном статусе) допуск россиян. Окончательное решение принято не было.

«В голосовании по пункту, связанному со снятием ограничений с федераций шахмат России и Беларуси, принял участие 141 делегат. Вначале им предстояло выбрать формат голосования: большинством голосов была избрана закрытая форма (65 голосов – за, 48 – против, не участвовало / недействительно – 19, воздержались – 9).

Далее на голосование был поставлен вопрос о полном снятии санкций с федераций шахмат России и Беларуси с позволением игрокам из данных стран участвовать в соревнованиях под эгидой FIDE (личных и командных) с использованием всех национальных символов.

В результате закрытого онлайн-голосования 61 делегат проголосовал за, 51 – против, 14 воздержались, 15 не участвовало (недействительно).

Затем делегатам следовало проголосовать за или против решения Совета FIDE относительно ограничений, относящихся к федерациям шахмат России и Беларуси.

69 делегатов проголосовали за, 40 – против, 15 воздержались, 17 не участвовало (недействительно).

По итогам длительной дискуссии было решено, что результаты обоих голосований являются действительными, и FIDE обратится в МОК за консультацией», – говорится в сообщении пресс-службы ФШР.