Чит-скандал в шахматах: игрока поймали с телефоном в туалете – Крамник давно его подозревал

В шахматах поймали мошенника – жульничал 22-летний румынский шахматист Кирилл Шевченко .

Экс-украинца (Шевченко сменил страну в 2023-м) схватили во время командного чемпионата Испании.

Как же он просчитался?

● Шевченко стал гроссмейстером в 2017-м в 14 лет и быстро продвинулся в мировом рейтинге – в июне 2023-го добирался до 39 места. Его главное достижение в карьере – победа на командном чемпионате Европы-2021 за Украину и личный триумф на турнире в Риге, где он обошел даже Фабиано Каруану.

В эти дни Шевченко выступал на командном чемпионате Испании в Мелилье, где успел провести две партии – сыграл вничью с Бассемом Амином и победил Франсиско Вальехо. Но на этом его успехи закончились – Кирилла поймали на читерстве.

Первым неладное заподозрил как раз Вальехо – он пожаловался арбитру, что соперник слишком часто покидает зал. Шевченко оправдывался тем, что плохо себя чувствует, а потому отлучается в туалет. Арбитр вынес предупреждение, так как по правилам о походах в туалет игроки должны сообщать судьям.

● Но предупреждение не помогло, и Шевченко продолжил туалетные забеги. Тогда арбитр попросил организаторов разобраться в ситуации. Организаторы обыскали туалет и в одной из двух кабинок обнаружили спрятанный телефон.

К телефону была приклеена записка на испанском: «Не трогать! Этот телефон оставлен здесь специально, чтобы владелец смог ответить на звонок ночью».

Телефон забрали, но Шевченко ничего не сообщили, а кабинку закрыли на ключ. Когда Кирилл в очередной раз прибежал в туалет, то ждал у закрытой кабинки, хотя вторая была свободна. Ничего не дождавшись, он ушел, но затем повторил маневр несколько раз – и все время проверял закрытую кабинку, не посещая свободную.

Позже уборщица призналась, что накануне нашла в кабинке похожий телефон, который отнесла на ресепшен, но владелец так и не объявился.

● После партии арбитры сравнили почерк на записке с записями Шевченко во время раундов и нашли много похожего. К тому же и то, и то, судя по всему, писалось одной ручкой. А часовой пояс на телефоне соответствовал румынскому, но не испанскому.

Шевченко предъявили обвинения, но тот все отверг. Впрочем, это ему не помогло – Кириллу засчитали два поражения и сняли с турнира.

«Я бы сказал, что все стало странным на шестом ходу. Он сделал ход и вышел из игрового зала более чем на 10 минут, и это повторялось много раз в следующих ходах. Я думал, у него проблемы с желудком!

Но в какой-то момент я решил посмотреть, где он, и он стоял снаружи туалетной комнаты. И когда он увидел меня, вернулся в игровой зал. А затем в какой-то момент он перестал выходить, пока игра не была закончена», – удивлялся соперник по первому раунду Бассем Амин.

Ни Шевченко, ни его представители комментариев давать не хотят. ФИДЕ пока тоже молчит, хотя турнир проходит под ее эгидой.

● Читерство с телефоном в туалете – классика шахматного читерства.

Например в 2015-м грузинский шахматист Гайоз Нигалидзе спрятал телефон с шахматной программой в туалете, а потом часто бегал якобы по нужде в кабинку. Нигалидзе тоже быстро раскрыли и дисквалифицировали.

Бывшего чемпиона Игоря Раусиса словили на том же в 2019-м – его вообще сфотографировали в туалете с телефоном в руке.

● Промах Шевченко – праздник для российского шахматиста Владимира Крамника . Россиянин давно подозревал экс-украинца в читерстве, о чем часто писал в соцсетях.

Партию Шевченко и Вальехо он тоже иронично прокомментировал: «Великолепная игра, мастерская техника эндшпиля, впечатлен его уровнем!»

Ну а потом, когда грянул скандал, уже не сдерживался: «Ожидаемо. Это будет происходить все чаще и чаще, потому что основные шахматные силы ничего не делают в этой области, в лучшем случае заставляют читеров верить, что они никогда не будут наказаны.

Спасибо cheatcom (это явный укол в сторону популярного шахматного портала Chess.com – Sports) за постоянную и последовательную поддержку таких талантов, несмотря на то, что старые ворчливые люди жалуются на них. Я уже год назад сообщал об этом джентльмене, но ничего. И снова после недавней блестящей победы в TT (Title Tuesday, еженедельный онлайн-турнир на Chess.com – Спортс’‘) , ничего. Позор».

Эта «победа» – знаковая для Крамника, который много времени посвящает борьбе с читерством. Это он разгонял тему с Хансом Ниманном, воевал со звездой онлайн-шахмат Хосе Мартинесом, с которым даже встретился за доской.

Впрочем, список подозреваемых у Крамника слишком длинный и постоянно пополняется. За нападки на соперников Chess.com отстранил его от участия в Title Tuesday.

Американский гроссмейстер Бен Файнголд в комментариях к посту Крамника про Шевченко иронично отметил: «Мне бы хотелось увидеть список тех, кого ты еще не обвинял. Мне кажется, он будет короче». А другой пользователь пошутил так: «Если стрелять во всех подряд, то рано или поздно застрелишь преступника».

В Шевченко Крамник явно попал, но насколько он прав в остальном? Неужели читеров в шахматах и правда так много?

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Фото: East News /ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP, YASUYOSHI CHIBA / AFP; РИА Новости /Илья Питалев