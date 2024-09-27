Сергей Карякин: «Украинцы, когда слышат слово «Россия», моментально теряют адекватность»

Сергей Карякин заявил, что украинцы теряют адекватность, слыша слово «Россия».

«Украинцы, когда слышат слово «Россия», моментально теряют адекватность. Что-либо серьезное с ними обсуждать бессмысленно.

Понятно, что в мировых шахматах нас не ждут, учитывая давление украинцев на ФИДЕ », – сказал российский гроссмейстер.