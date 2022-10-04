Сергей Карякин: «Доказано, что Ниманн прежде «читерил». Не хочу никого обвинять, но дыма без огня не бывает»

Российский гроссмейстер высказался о том, что действующий чемпион мира обвинил в жульничестве американца .

«Должна быть презумпция невиновности, не пойман – не вор, но, с другой стороны, доказано, что Ниманн прежде «читерил», он в этом сам признавался. Более того, его тренер ранее тоже был пойман на «читерстве», поэтому много шуток можно придумать здесь. Я не хочу никого обвинять, но дыма без огня не бывает.

Вообще, это вопросы к организаторам, почему не были созданы достаточные античитерские меры. Магнус играл плохо, конечно, но я не помню таких партий, чтобы Карлсен белыми проигрывал без борьбы. Я несколько раз у него выигрывал черным цветом, и всякий раз это была упорная борьба. Здесь же Магнус не рыпнулся», – сказал Карякин.

Карлсен сдался после двух ходов! Это была партия с Ниманном, которого подозревают в жульничестве в их предыдущем матче

Карлсен обвинил Ниманна в читерстве: «Не хочу играть с людьми, которые неоднократно жульничали в прошлом, потому что не знаю, на что они способны в будущем»