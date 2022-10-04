Сергей Карякин: «Доказано, что Ниманн прежде «читерил». Не хочу никого обвинять, но дыма без огня не бывает»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о том, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен обвинил в жульничестве американца Ханса Ниманна.

«Должна быть презумпция невиновности, не пойман – не вор, но, с другой стороны, доказано, что Ниманн прежде «читерил», он в этом сам признавался. Более того, его тренер ранее тоже был пойман на «читерстве», поэтому много шуток можно придумать здесь. Я не хочу никого обвинять, но дыма без огня не бывает.

Вообще, это вопросы к организаторам, почему не были созданы достаточные античитерские меры. Магнус играл плохо, конечно, но я не помню таких партий, чтобы Карлсен белыми проигрывал без борьбы. Я несколько раз у него выигрывал черным цветом, и всякий раз это была упорная борьба. Здесь же Магнус не рыпнулся», – сказал Карякин.

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