  • В ФШР рассчитывают на снятие санкций с российских шахматистов: «Устав ФИДЕ говорит, что запрещается любая дискриминация»
В ФШР рассчитывают на снятие санкций с российских шахматистов: «Устав ФИДЕ говорит, что запрещается любая дискриминация»

В Федерации шахмат России надеются на снятие санкций с мужской сборной.

Представитель Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Олейников надеется, что ФИДЕ снимет ограничения с мужской сборной.

14 декабря на конгрессе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) будет обсуждаться вопрос о возвращении команды к участию в международных шахматных соревнованиях.

– Самое главное, что будет на этом онлайн-конгрессе (действительно судьбоносном для Федерации шахмат России), – решение вопроса об окончательном допуске мужской российской сборной на международные соревнования под эгидой ФИДЕ.

Мы очень надеемся, что будет продлена и закончена традиция постепенного снятий санкций с ФШР и Шахматной федерации Белоруссии, поскольку уже были сняты санкции с детских и юношеских команд и наши шахматисты участвовали и на чемпионате мира в Колумбии, и на чемпионате мира среди школ в Вашингтоне.

Были сняты санкции с шахматистов с ограниченными возможностями здоровья, которые также успешно выступили на международных соревнованиях. Летом были сняты санкции с женской сборной, и она выиграла командный чемпионат мира.

Теперь мы надеемся, что последовательными решениями ФИДЕ будут сняты санкции с российских и белорусских мужских сборных, чтобы позволить им участвовать в международных соревнованиях 2026 года, в том числе на Шахматной олимпиаде в Самарканде.

– На чем основываются надежды?

– Связываем их с тем, что ФИДЕ будет следовать духу собственного устава. Поскольку мы знаем, что санкции были приняты под давлением политических обстоятельств, в то время как устав ФИДЕ (пункт 4.4) говорит о том, что запрещается любая дискриминация. Как частных лиц, так и групп лиц, так и целых стран и федераций на основании религий, гендера, чего угодно – в том числе политических воззрений.

И именно поэтому традиции ФИДЕ должны продолжаться. Какие бы в мире ни были политические катаклизмы, ФИДЕ в 1924 году – более 100 лет назад – ввела основным принципом отстранение от каких-либо политических столкновений.

– Голосование будет открытым?

– Заочным, закрытым. То есть это та проблема, с которой мы столкнулись в 2024 году. Было открытое голосование, и люди, находясь под политическим давлением, просто отказались голосовать и покинули зал. Закрытое голосование дает возможность каждому высказать свою истинную позицию. Надеемся, что люди поддержат справедливость, – сказал Олейников.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
ФШР
logoФИДЕ
logoсборная России
