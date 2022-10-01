Владимир Крамник: «Проблема читерства абсолютно решаемая, пусть и требует финансовых вложений. Долгие годы этим никто не занимался»

14-й чемпион мира Владимир Крамник высказался о читерстве в шахматах на фоне скандала между Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном.

Ранее Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве во время онлайн-турниров.

– В целом, это странная история. Проблему читерства надо решать. И она абсолютно решаемая, пусть и требует финансовых вложений. Долгие годы этим никто толком этим не занимался. И боюсь, что и в этот раз никаких серьезных шагов предпринято не будет.

Скандал постепенно забудется, состоится какой-то разговор, и на этом все. Хотя, повторюсь, эту проблему можно решить коренным образом в живых шахматах.

– Использовать металлоискатели на всех турнирах, включая детские?

– Есть более серьезные варианты, которые практически исключат возможность обманывать в живых шахматах. Эти решения не очень сложные технологически, но требуют финансовых вложений. Если разбирать конкретный случай с Магнусом и Хансом, то мне трудно что-то сказать.

По партии на Grand Сhess Tour я не вижу явных причин подозревать Ниманна в нечестной игре. Но, наверное, Магнусу и его команде известно гораздо больше.

– Из-за читерства вы практически не играете в онлайн-шахматы?

– Да, безусловно. Там повально все пользуются подсказками. Но даже эту проблему можно решить. Пусть это и сложнее, чем в живых шахматах. Я предлагал свой вариант, который четко аргументировал.

– Предлагали ФИДЕ (Международной шахматной федерации)?

– Да, ФИДЕ и компании DeepMind. Разработал концепцию. В DeepMind сказали, что им это интересно и, возможно, они начнут работать. Дадут задание своим разработчикам. Думаю, это реально работающая система, – заявил Крамник.

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?

«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах