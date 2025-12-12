Федерация шахмат России обратится к FIDE по вопросу возвращения флага и гимна

ФШР обратится к FIDE с вопросом о возвращении флага и гимна.

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил, что ФШР обратится к делегатам генассамблеи FIDE c вопросом о возвращении российским шахматистам флага и гимна.

Ранее Совет FIDE рекомендовал генассамблее организации допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Рекомендация совета FIDE разрешить участие российских команд в официальных турнирах FIDE в полном объеме – безусловно, отличная новость Федерация шахмат России делает все возможное по скорейшему восстановлению прав своих спортсменов.

Вместе с тем есть ощущение «половинчатости» данной резолюции. В очередной раз совету FIDE не хватает решимости заявить о снятии всех дискриминационных ограничений и полностью восстановить право российских спортсменов на использование национальных символов – флага, гимна и так далее.

В этой ситуации мы обратимся непосредственно к делегатам генеральной ассамблеи с просьбой самостоятельно решить данный вопрос без каких-либо дополнительных консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК). Подобные самостоятельные решения уже приняли ряд международных федераций», – сказал Ткачев.

Заседание генеральной ассамблеи FIDE пройдет 14 декабря в онлайн-формате.