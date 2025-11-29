Сергей Шипов: «Рано говорить, что Есипенко лучший шахматист России, потому что, несмотря на все трудности, потенциал Непомнящего пока выше»

Шипов: рано называть Есипенко лучшим шахматистом РФ, потенциал Непомнящего выше.

Гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов считает, что Андрея Есипенко пока рано называть лучшим шахматистом России.

Есипенко стал бронзовым призером Кубка мира и отобрался в турнир претендентов, который пройдет на Кипре в 2026 году.

«Андрей добился впечатляющих результатов, и то, что он отобрался в турнир претендентов, – очень важно и почетно. Но говорить о том, что он лучший шахматист России, пока рано, потому что, несмотря на все трудности, потенциал Яна Непомнящего пока выше, плюс у него огромный опыт и мастерство.

Сейчас у Яна спад, а Андрей находится на подъеме, и их трудно сравнивать, но я уверен, что Ян своего последнего слова еще не сказал и еще поборется за высокие награды», – сказал Шипов.