2

Есипенко о Кубке мира в Индии: «В конце это было похоже на какое-то выживание. Я уже просто хотел, чтобы все закончилось побыстрее»

Шахматист Есипенко о Кубке мира в Индии: было тяжело там долго находиться.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал о сложностях с пребыванием на Кубке мира в Индии, где он взял бронзу.

– Как игралось на Гоа?

– Первые дней десять все было нормально. Ели мы в ресторане при отеле, где и все остальные. Но потом, круга после третьего, резко надоело! В одночасье стало прямо очень тяжело долго там находиться. Видимо, у меня есть лимит на турнир: 11-12 дней. После этого, видимо, что-то сломалось, и стало тяжело, но мы нашли несколько хороших ресторанов, куда ездили ужинать после партий. В какой-то момент я перестал есть в нашем ресторане, брал только фрукты, потому что питание было однообразным.

Мне кажется, везде было бы тяжело так долго находиться. К тому же в Индии проблема еще и в том, что там особо негде погулять. Во время игры нам выдавали бананы, которые я поглощал больше всех. Видимо, это придавало мне силы, потому что бананы были гораздо вкуснее, чем в России. На бананах я и протянул.

– Выжил.

– Да, выжил, по сути. Ну, было, конечно, очень тяжело. Мы с Давидом (Паравяном) поехали в какой-то ресторан. Он острое в принципе любит, а я не очень. Давид заказывает тако с курицей. Спрашиваю: «Ну как, острое или неострое? Можно есть?» Он говорит: «Ну, совсем чуть острое». Потом официант приходит, я у него тоже спрашиваю, насколько острое. Он мне тоже говорит: «Совсем-совсем капельку, чисто для вкуса».

Приносят мне это блюдо, я чуть-чуть съел, и весь рот горит. Я больше ничего есть не могу, потому что больно положить в рот еще что-то из еды. Да, в этом плане было непросто – найти неострую еду. Но что-то удавалось найти. А в конце это было похоже на какое-то выживание. Я уже просто хотел, чтобы все закончилось побыстрее.

– В Индии к шахматистам, особенно местным, относятся примерно как к звездам Болливуда. Хотел бы такого же в России?

– Конечно! Там видна любовь фанатов к шахматам. Приятно, когда любители так относятся, так ценят. У нас, мне кажется, этого нет, пропало в последнее время. Может, раньше было, но сейчас куда-то ушло, – сказал Есипенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoАндрей Есипенко
Кубок мира
Давид Паравян
