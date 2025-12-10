  • Спортс
  Freestyle Chess. 5-й этап. Карлсен сыграет с Синдаровым в 1/2 финала турнира в ЮАР, Аронян против Каймера
Freestyle Chess. 5-й этап. Карлсен сыграет с Синдаровым в 1/2 финала турнира в ЮАР, Аронян против Каймера

Карлсен, Каруана, Ниманн, Синдаров сыграют в финале Freestyle Chess в ЮАР.

С 8 по 11 декабря в ЮАР проходит заключительный этап соревнований Freestyle Chess по шахматам.

В первый день игроки проведут круговой турнир, по итогам которого определятся пары 1/4 финала.

Freestyle Chess

5-й этап (финал)

Кейптаун, ЮАР

Начало партий – 14:00 по московскому времени (10 декабря)

1/2 финала

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Левон Аронян (США) – Винсент Каймер (Германия)

1/4 финала

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Пархам Магсудлу (Иран) – 2:0

Левон Аронян (США) – Ханс Ниманн (США) – 3:1

Арджун Эригайси (Индия) – Винсент Каймер (Германия) – 0,5:1,5

Магнус Карлсен (Норвегия) – Фабиано Каруана (США) – 3:1

Положение после кругового турнира

1. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 5,5

2. Левон Аронян (США) – 5

3-4. Арджун Эригайси (Индия) – 4,5

3-4. Магнус Карлсен (Норвегия) – 4,5

5-6. Фабиано Каруана (США) – 3

5-6. Ханс Ниманн (США) – 3

7. Винсент Каймер (Германия) – 2,5

8. Пархам Магсудлу (Иран) – 0

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит по шахматам-960 (шахматы Фишера) со случайной расстановкой фигур в дебюте.

Контроль времени в круговом турнире – 10 минут плюс 5 секунд на каждый ход. В плей-офф – 30+15.

