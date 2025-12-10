Freestyle Chess. 5-й этап. Карлсен сыграет с Синдаровым в 1/2 финала турнира в ЮАР, Аронян против Каймера
С 8 по 11 декабря в ЮАР проходит заключительный этап соревнований Freestyle Chess по шахматам.
В первый день игроки проведут круговой турнир, по итогам которого определятся пары 1/4 финала.
5-й этап (финал)
Кейптаун, ЮАР
Начало партий – 14:00 по московскому времени (10 декабря)
1/2 финала
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Магнус Карлсен (Норвегия)
Левон Аронян (США) – Винсент Каймер (Германия)
1/4 финала
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Пархам Магсудлу (Иран) – 2:0
Левон Аронян (США) – Ханс Ниманн (США) – 3:1
Арджун Эригайси (Индия) – Винсент Каймер (Германия) – 0,5:1,5
Магнус Карлсен (Норвегия) – Фабиано Каруана (США) – 3:1
Положение после кругового турнира
1. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 5,5
2. Левон Аронян (США) – 5
3-4. Арджун Эригайси (Индия) – 4,5
3-4. Магнус Карлсен (Норвегия) – 4,5
5-6. Фабиано Каруана (США) – 3
5-6. Ханс Ниманн (США) – 3
7. Винсент Каймер (Германия) – 2,5
8. Пархам Магсудлу (Иран) – 0
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит по шахматам-960 (шахматы Фишера) со случайной расстановкой фигур в дебюте.
Контроль времени в круговом турнире – 10 минут плюс 5 секунд на каждый ход. В плей-офф – 30+15.