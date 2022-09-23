ФИДЕ о скандале с Карлсеном и Ниманном: «Действия Магнуса влияют на репутацию коллег и могут нанести ущерб игре. Были лучшие способы справиться с ситуацией»

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выступила с заявлением на фоне скандала между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и американским гроссмейстером Хансом Ниманном.

В начале сентября оба шахматиста играли друг с другом на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе – тогда норвежец проиграл и снялся с турнира, предположительно, из-за подозрений в жульничестве со стороны Ниманна. Впоследствии они также встречались на онлайн-турнире серии Champions Chess Tour, где Карлсен сдался в партии с Ниманном после двух ходов.

«Во-первых, мы твердо верим, что чемпион мира несет моральную ответственность в связи со своим статусом, поскольку он считается глобальным послом игры.

Его действия влияют на репутацию его коллег, спортивные результаты и в итоге могут нанести ущерб нашей игре. Мы уверены, что были лучшие способы справиться с этой ситуацией.

В то же время мы разделяем его глубокую обеспокоенность насчет вреда, который наносится шахматам из-за читерства», – заявляет ФИДЕ от лица главы организации Аркадия Дворковича.

«Мы надеемся, что вся эта ситуация может иметь долгосрочный позитивный эффект, если правильно на нее реагировать.

Мы предлагаем создать специальную комиссию, куда войдут представители ведущих шахматных платформ, гроссмейстеры, эксперты по борьбе с читерством и должностные лица ФИДЕ – чтобы бороться с этой угрозой и не допустить, чтобы она не превратилась в настоящую чуму», – говорится в сообщении.

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?

«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах

Карлсен сдался после двух ходов! Это была партия с Ниманном, которого подозревают в жульничестве в их предыдущем матче