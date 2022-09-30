Раджабов о том, что Карлсен обвинил Ниманна в читерстве: «Магнус заподозрил соперника, но у многих людей паранойя в шахматном мире относительно честной игры»

Азербайджанский гроссмейстер высказался о том, что действующий чемпион мира обвинил в жульничестве американца .

— Случай, конечно, беспрецедентный. Сколько читал об этом, там пока нет прямых доказательств. Магнус заподозрил соперника, но у многих людей паранойя в шахматном мире относительно честной игры. Это бывает и у самых высококлассных гроссмейстеров.

Не знаю, насколько у норвежца собрана хорошая доказательная база, иначе эта тема вполне может стать предметом и для судебного разбирательства. Все же репутационно страдает шахматист, которого обвинили. Не очень понимаю, что дальше будет.

В той партии, которую он сыграл с Ниманном, ничего сверхъявственного я не увидел. Но у него были и другие предпосылки, которые повлияли на решение не играть, как сам Магнус потом объяснил. Надо понимать, норвежец все еще чемпион мира, поэтому ему позволено больше, чем другим. Так всегда было в шахматах. Но без доказательств сама форма обвинения, выбранная Карлсеном, как мне кажется, не совсем корректна. Возможно, есть какие-то детали, о которых мы не знаем, но это увидим в дальнейшем.

— Карякин сказал, что у Карлсена просто случился нервный срыв. А так как вина соперника не доказана, стоило продолжать играть. Согласны?

— Считаю, все обвинения открытого характера, как в этой ситуации, нужно выносить, если есть прямые доказательства. Может, они и есть у норвежца, не знаю. Он же доиграл ту партию, в которой уступил, потом покинул турнир. А до этого вообще говорил, что не хотел на нем выступать, но принял тяжелое решение все-таки сыграть.

Сложно сказать, как надо повести себя в такой ситуации, ведь подобного прежде не было. Учитывая, как Магнус себя ведет, наверное, у него есть какие-то доказательства.

— Вы бы смогли продолжить партию, если бы оказались на его месте и почувствовали нечестную игру?

— Постарался бы все сделать в более корректной форме. Поговорить с организаторами, другими людьми, но не публично. Попытался бы решить вопрос, не вынося его в открытое пространство. Сейчас же в такие моменты имидж шахмат начинает страдать. Но это личное дело каждого, как себя повести в этот момент. Я в такой ситуации пока не оказывался, – сказал Раджабов.

Карлсен сдался после двух ходов! Это была партия с Ниманном, которого подозревают в жульничестве в их предыдущем матче