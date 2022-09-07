Ханс Ниманн: «Я жульничал в случайных партиях на Chess.com, когда мне было 16. Мне очень стыдно. Никогда не стал бы делать это в реальной игре»

Американский шахматист Ханс Ниманн, которого подозревают в жульничестве во время партии против , заявил, что действительно читерил в онлайн-играх, но никогда не делал этого в реальной игре.

Карлсен снялся с этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе после того, как Ниманн обыграл его. Позже появилась информация, что Карлсен мог сняться из-за подозрений в нечестной игре соперника.

Сам Карлсен не подтверждал и не опровергал это. Он опубликовал отрывок из интервью с цитатой Жозе Моуринью: «Если я заговорю, у меня будут большие неприятности».

«Когда мне было 12 лет, я играл в Titled Tuesday (шахматный онлайн-турнир). Мой друг подошел с iPad, где была программа, которая помогала делать ходы. Я был тогда ребенком и не понимал, что случилось.

Четыре года спустя, когда мне было 16 лет, я по нелепой ошибке сделал то же самое. <...> Я просто хотел повысить свой рейтинг, чтобы играть с более сильными игроками, поэтому жульничал в случайных партиях на Chess.com.

Мне предъявили обвинения, я признался. Это самая большая ошибка в моей жизни. Мне стыдно, но я рассказываю об этом миру, потому что не хочу искажения фактов, не хочу слухов. Я никогда не жульничал в реальной игре за доской.

Худшее, что я когда-либо мог бы сделать – это обмануть соперника в турнире с призовыми деньгами. Я бы никогда не сделал этого.

Хочу, чтобы люди знали о том, что я глубоко сожалею о своей ошибке и знаю, что у моих действий есть последствия, и я страдаю от этих последствий.

Мне очень стыдно за это, но имейте в виду, что мне было 16 лет, я не хотел никого обидеть, это были случайные игры. Я бы никогда не стал делать это в реальной игре», – сказал Ниманн.

«Что касается Магнуса – он сделал это (снялся с турнира), ничего не объяснив, но он знал, что за этим последуют домыслы. Если вы посмотрите на социальные сети – там тысячи сообщений, и почти все нападают на меня. Некоторые люди защищают меня, и я очень ценю это.

Но когда я вижу, как люди нападают на меня без каких-либо доказательств, я хочу сказать: я единственный человек, который знает, что произошло, и я говорю вам правду», – добавил шахматист.

«Некоторые игроки, которые намекают на то, что я жульничаю, сами по себе не так уж невинны. Вот что самое смешное», – сказал Ниманн.

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?