14-летний турецкий шахматист Эрдогмуш станет самым молодым игроком в топ-50 рейтинга ФИДЕ, побив рекорд Карлсена

14-летний турецкий гроссмейстер Ягыз Каан Эрдогмуш установит новый возрастной рекорд, попав в топ-50 мирового рейтинга ФИДЕ.

В понедельник на соревнованиях Clash of Generations турок победил француза Максима Вашье-Лаграва, который идет 15-м в рейтинге. Теперь Эрдогмуш должен набрать 2669 пунктов ЭЛО и занять 47-ю строчку в обновленной версии списка в январе – он станет самым молодым в истории игроком с подобным достижением.

Эрдогмушу сейчас 14 лет и 6 месяцев. Прежний рекорд принадлежал норвежцу Магнусу Карлсену, который попал в топ-50 в возрасте 15 лет и 7 месяцев.

Почему в шахматах бум вундеркиндов? Есть даже «Месси» и россиянин, впечатливший Карлсена

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Chess.com
