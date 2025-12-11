14-летний турецкий шахматист Эрдогмуш станет самым молодым игроком в топ-50 рейтинга ФИДЕ, побив рекорд Карлсена

14-летний турок побьет рекорд Карлсена, став самым молодым игроком в топ-50 ФИДЕ.

14-летний турецкий гроссмейстер Ягыз Каан Эрдогмуш установит новый возрастной рекорд, попав в топ-50 мирового рейтинга ФИДЕ.

В понедельник на соревнованиях Clash of Generations турок победил француза Максима Вашье-Лаграва, который идет 15-м в рейтинге. Теперь Эрдогмуш должен набрать 2669 пунктов ЭЛО и занять 47-ю строчку в обновленной версии списка в январе – он станет самым молодым в истории игроком с подобным достижением.

Эрдогмушу сейчас 14 лет и 6 месяцев. Прежний рекорд принадлежал норвежцу Магнусу Карлсену , который попал в топ-50 в возрасте 15 лет и 7 месяцев.

