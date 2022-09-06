Сергей Карякин: «Я на 90% уверен, что моя дисквалификация будет продлена»

Теги ФИДЕ Сергей Карякин дисквалификации Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что его дисквалификация будет продлена.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карякина от соревнований на полгода из-за высказываний на политическую тему.

«Моя дисквалификация заканчивается в сентябре, но я знаю из своих источников, что ФИДЕ будет проводить новое заседание где будет рассматриваться продление.

Я на 90 процентов уверен, что моя дисквалификация будет продлена», – заявил Карякин.

ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»

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