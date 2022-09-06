Сергей Карякин: «Я на 90% уверен, что моя дисквалификация будет продлена»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что его дисквалификация будет продлена.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карякина от соревнований на полгода из-за высказываний на политическую тему.

«Моя дисквалификация заканчивается в сентябре, но я знаю из своих источников, что ФИДЕ будет проводить новое заседание где будет рассматриваться продление.

Я на 90 процентов уверен, что моя дисквалификация будет продлена», – заявил Карякин.

ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»