Сергей Карякин: «Мы не должны всегда зависеть от политической повестки – сегодня мы можем общаться, завтра от нас дистанцируются»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что спорт не должен зависеть от политической повестки в мире.

Об этом он высказался во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. По мнению Карякина, Дальний Восток России может стать местом для создания международного шахматного центра.

«Мы не должны всегда зависеть от политической повестки – сегодня мы можем общаться, завтра от нас дистанцируются (при этом Карякин отметил, что не отрицает необходимость контактов с Международной шахматной федерацией, ФИДЕ – Sports.ru).

Сегодня мы все в уникальном месте, отсюда удобно летать и в Китай – за два часа можно долететь, до Индии, до Южной Кореи. Здесь можно создать центр для международной жизни – я говорю прежде всего о шахматах.

Здесь можно развивать шахматы для дружественных стран, чтобы они сюда прилетали, думаю, это и для шахматистов, и для других видов спорта может быть актуально», – заявил гроссмейстер.

Сейчас, по решению ФИДЕ, Карякин отбывает полугодичную дисквалификацию из-за высказываний о ситуации на Украине.