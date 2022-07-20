Сергей Карякин: «Я хочу, чтобы Карлсен играл матч с Непомнящим за звание чемпиона мира. Иначе это породит хаос в шахматном мире»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что отказ норвежца Магнуса Карлсена от матча за звание чемпиона мира приведет к хаосу в мире шахмат.

Ранее россиянин Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов в Мадриде и получил право сыграть за шахматную корону. Но Карлсен заявлял о возможном отказе от защиты титула.

«Я до турнира претендентов считал, что если его выиграет любой участник, кроме Яна, то Магнус точно будет играть. А конкретно с Яном... К одному и тому же сопернику готовиться два года – не большое удовольствие.

А Магнус любит получать удовольствие от игры. В плане шахмат, конечно, я хочу, чтобы Магнус играл этот матч. Иначе это породит хаос в шахматном мире. Что это за чемпионат мира без чемпиона мира? Это нелогично», – сказал Карякин.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?

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