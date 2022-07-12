Карякин о проведении матча за шахматную корону в три сета: «Отношусь к этому не очень позитивно. Чемпион мира должен определяться в классических шахматах»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал идею о проведении матча за звание чемпиона мира в три сета.

Ранее появилась информация, что матч за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим может пройти в новом формате: три сета по четыре партии в классику, в случай тай-брейка также возможны четыре партии в рапид и две – в блиц.

«Ситуация была не очень корректно изначально освещена в прессе. Было сказано, что это инициатива Магнуса, потом он это опроверг.

Я так понял, что все-таки это была инициатива ФИДЕ (Международной шахматной федерации), и Ян Непомнящий получил письмо с таким предложением за четыре дня до окончания турнира претендентов-2022, будучи формально даже еще не претендентом. Это оставим на совести ФИДЕ.

В целом, я отношусь к этому не очень позитивно. У нас уже есть устоявшиеся традиции. Самое важное: чемпион мира по классическим шахматам должен определяться в классических шахматах. Ты не должен, выигрывая быстрые партии или блиц, получать звание чемпиона мира по классическим шахматам, это просто противоречит логике.

Поэтому я считаю, что нужно проводить матчи только в классику, а с каким форматом – можно подумать. Например, играть нечетное количество партий – 13 или 15. Один из соперников будет играть белыми на одну партию больше, но он должен будет обязательно выиграть ее. Потому что в случае ничьей он проигрывает весь матч.

И это однозначно добавит боевитости обоим соперникам, не будет коротких ничьих, никто не будет стремиться к тай-брейку, как это часто происходит. Я давно высказывал такое предложение, но, к сожалению, воз и ныне там. А предложение ФИДЕ мне совершенно не нравится», – сказал Карякин.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?